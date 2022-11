Jennifer Aniston révèle qu’elle a essayé la FIV pour tomber enceinte – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Zoey Grossman pour Allure

Jennifer Aniston53 ans, a révélé qu’elle avait essayé, et échoué, de tomber enceinte il y a plusieurs années, dans une nouvelle interview avec Séduire pour le numéro de décembre 2022 du magazine. “C’était une route difficile pour moi, la route de la fabrication de bébés”, a déclaré le Amis alun a déclaré à la publication. Jennifer, qui a fait l’objet de rumeurs de grossesse dans le passé, a admis que “personne” n’était au courant de ses derniers efforts pour avoir un bébé. Jusqu’ici.

“Toutes les années et les années et les années de spéculation… C’était vraiment difficile”, a expliqué Jennifer. «Je passais par FIV, buvant des thés chinois, vous l’appelez. Je jetais tout dessus. J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un m’avait dit : « Congelez vos œufs. Fais toi plaisir.’ Vous ne le pensez tout simplement pas. Alors me voilà aujourd’hui. Le navire a navigué.

L’émission du matin La star a déclaré qu’elle n’avait “aucun regret” sur la façon dont son parcours pour tomber enceinte s’est déroulé. “En fait, je ressens un peu de soulagement maintenant parce qu’il n’y a plus, ‘Puis-je? Peut-être. Peut-être. Peut-être.’ Je n’ai plus besoin d’y penser », a-t-elle déclaré. Jennifer a également expliqué comment l’accent mis par les médias sur le fait qu’elle n’avait pas d’enfants a créé le “récit que j’étais juste égoïste” et que “je ne me souciais que de ma carrière”.

“Et Dieu ne plaise qu’une femme réussisse et n’ait pas d’enfant”, a également déclaré la lauréate d’un Emmy Award. “Et la raison pour laquelle mon mari m’a quittée, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’est parce que je ne voulais pas lui donner d’enfant. C’était des mensonges absolus. Je n’ai rien à cacher à ce stade. Jennifer était notamment mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005, et Justin Théroux de 2015 à 2017.

Pendant des années, Jennifer a été scrutée et interrogée sur sa décision de ne pas avoir d’enfants. Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien En décembre dernier, l’actrice a noté qu’elle “avait l’habitude de tout prendre de manière très personnelle”, mais qu’elle a depuis évolué. “C’est comme, ‘Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe avec moi personnellement, médicalement, pourquoi je ne peux pas… puis-je avoir des enfants?’ Ils ne savent rien, et c’était vraiment blessant et tout simplement méchant », a-t-elle expliqué.

Quant à sa vie amoureuse, Jennifer a dit Howard Stern en octobre 2019 qu’elle souhaite rencontrer son prochain partenaire naturellement, après qu’il lui ait proposé de lui trouver un mec formidable. « Écoutez, je n’aime tout simplement pas être piégé. Je n’aime pas ça. Je déteste ça », a-t-elle dit.