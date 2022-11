Jennifer Aniston révèle l’infertilité, le parcours de FIV: “Je jetais tout dessus”

Jennifer Aniston s’exprime pour la première fois sur ses problèmes de fertilité.

Dans une nouvelle interview, l’actrice de 53 ans a révélé avoir tenté de tomber enceinte par fécondation in vitro.

“J’essayais de… C’était une route difficile pour moi, la route de la fabrication d’un bébé”, a déclaré Aniston à Magazine Allure.

Bien qu’Aniston n’ait pas précisé quand elle a essayé de concevoir par FIV, elle a déclaré que c’était il y a plusieurs années.

JENNIFER ANISTON DIT QU’ELLE N’A PAS BESOIN DE MARIAGE ET D’ENFANTS POUR ÊTRE HEUREUSE

“Toutes les années et les années et les années de spéculation … C’était vraiment difficile. Je passais par la FIV, je buvais des thés chinois, etc. Je jetais tout dessus. J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un m’avait dit de moi, ‘Congelez vos œufs. Faites-vous une faveur.’ Vous n’y pensez tout simplement pas. Alors me voilà aujourd’hui”, a révélé l’actrice.

“Le navire a navigué,” dit-elle.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bien qu’elle n’ait pas réussi à embarquer pour ce voyage, la star de “Friends” est confiante quant à l’endroit où elle se trouve maintenant.

“Je n’ai aucun regret”, a-t-elle déclaré. “En fait, je ressens un peu de soulagement maintenant parce qu’il n’y a plus de ‘Puis-je ? Peut-être. Peut-être. Peut-être.’ Je n’ai plus besoin d’y penser.”

Aniston, une chien-mère de Clyde et Chesterfield, a été mariée deux fois. Tout au long de ses mariages, elle a été en proie à la poursuite constante de personnes voulant comprendre les nuances de sa vie personnelle.

Marié à Brad Pitt de 2000 à 2005 et à Justin Theroux de 2015 à 2017, Aniston a répété qu’il y a un scénario que le public s’est trompé.

Elle a dit que le “récit selon lequel j’étais juste égoïste” ou “je me souciais juste de ma carrière” ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

“Dieu interdit qu’une femme réussisse et n’ait pas d’enfant. Et la raison pour laquelle mon mari m’a quitté, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’est parce que je ne lui donnerais pas d’enfant. C’était des mensonges absolus. Je ne Je n’ai rien à cacher à ce stade.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

De plus, alors qu’Aniston dit qu’elle n’a rien à cacher, elle a gardé cette exploration personnelle pour élargir sa famille à elle-même.

“J’ai passé tant d’années à protéger mon histoire sur la FIV. Je protège tellement ces parties parce que j’ai l’impression qu’il y a si peu de choses que je peux garder pour moi. [world] crée des récits qui ne sont pas vrais, alors autant dire la vérité. J’ai l’impression de sortir de mon hibernation.”

Elle a de nouveau souligné: “Je n’ai rien à cacher.”