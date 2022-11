Jennifer Aniston révèle l’infertilité : Halle Berry, Nicole Kidman et d’autres stars qui ont eu des enfants plus tard dans la vie

Jennifer Aniston a récemment rompu son silence sur sa lutte pour tomber enceinte et a admis qu’elle n’avait “aucun regret” sur le processus, faisant d’elle la dernière des nombreuses célébrités qui ont rendu public leurs problèmes d’avoir des enfants.

Aniston, aujourd’hui âgée de 53 ans, n’a pas précisé quand elle a subi le processus de fécondation in vitro.

“J’essayais de tomber enceinte”, a révélé l’actrice lors d’une interview avec le magazine Allure. “C’était une route difficile pour moi, la route de la fabrication d’un bébé.”

La star de “Friends” a révélé que personne n’était au courant de son parcours de FIV et de sa lutte contre l’infertilité.

“Toutes les années et les années et les années de spéculation. … C’était vraiment difficile. Je passais par la FIV, je buvais des thés chinois, etc. Je jetais tout dessus. J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un avait dit à moi, ‘Congelez vos œufs. Faites-vous une faveur.’ Vous ne le pensez tout simplement pas. Alors, me voici aujourd’hui. Le navire a navigué.

Aniston a également révélé qu’elle n’avait “aucun regret”, en disant : “En fait, je me sens un peu soulagée maintenant parce qu’il n’y a plus de “Puis-je ? Peut-être. Peut-être. Peut-être.” Je n’ai plus besoin d’y penser.”

OB / GYN certifié par le conseil et fondateur de Trimly, le Dr Thais Aliabadi a expliqué à Fox News Digital les avantages de congeler vos œufs à un jeune âge.

“Je dis à mes patients d’envisager de congeler leurs ovules entre 28 et 32 ​​ans, en particulier mes patients atteints du SOPK et de l’endométriose”, a déclaré Aliabadi. “Après l’âge de 30 ans, le nombre et la qualité des ovules diminuent et il devient plus difficile de tomber enceinte. La congélation des ovules à un jeune âge garantit une meilleure qualité des ovules et un meilleur résultat pour la mère et le bébé. Je dis à mes patientes d’envisager d’autres options, notamment l’utilisation d’un donneuse d’ovules uniquement si nous avons épuisé les autres options pour tomber enceinte.”

“Le diagnostic et le traitement précoces des conditions sous-jacentes et la congélation des ovules peuvent avoir un impact sur leur parcours de fertilité”, a-t-elle expliqué. “J’ai référé des patientes de 18 ans atteintes d’endométriose pour la congélation d’ovules qui n’auraient autrement aucune chance de congeler des ovules plus tard dans la vie. En tant que femmes, il y a aussi une pression constante pour avoir un bébé et cela peut être écrasant, surtout pour ceux qui luttent. Cela a dû être encore plus difficile pour Jennifer Aniston à cause de qui elle est et des projecteurs constants. Je suis heureux d’entendre qu’elle n’a plus de regrets maintenant et qu’elle est heureuse. C’est ce qui compte le plus.”

Cependant, de nombreuses femmes peuvent tomber enceintes dans la quarantaine.

“J’ai vu des femmes dans la quarantaine décider de fonder une famille et le faire avec succès”, a souligné Aliababi. “Il y a tellement de raisons différentes pour lesquelles une femme attend avant de tomber enceinte. Elles peuvent vouloir se concentrer sur leur carrière, attendre d’être mariées pour concevoir ou simplement attendre avant de fonder une famille. Aujourd’hui, beaucoup plus de femmes sont sur le marché du travail. par rapport à nos mères et nos grands-mères. Quelle que soit la raison, il existe des ressources pour aider ces femmes à tomber enceintes.

Aniston n’est pas la seule célébrité à utiliser des méthodes alternatives pour essayer de tomber enceinte.

Voici sept célébrités qui ont eu des enfants plus tard dans la vie :

Halle Berry

Halle Berry a accueilli son deuxième enfant avec son ex-mari Olivier Martinez à l’âge de 47 ans.

“Honnêtement, je ne pensais pas que c’était possible à mon âge. Ils appellent ça une grossesse gériatrique”, a-t-elle dit un jour à Ellen DeGeneres à propos de ses chances de tomber enceinte.

“J’étais, vous savez, en route”, a-t-elle expliqué. “C’est probablement la façon dont TMI, mais j’étais un peu préménopausée, donc que cela se produise était énorme.”

L’actrice a souligné qu’elle ne pensait pas qu’il était “possible” pour elle d’avoir un autre bébé.

Berry partage également sa fille, Nahla, avec son ex-petit ami Gabriel Aubry. La star de “Catwoman” a admis que sa fille avait “prié” pour un petit frère avant d’accueillir son bébé miracle.

“Elle a prié et prié pour lui pendant environ un an et demi pour un bébé et un lit superposé, et elle a obtenu ces deux choses”, a déclaré Berry à DeGeneres.

Nicole Kidman

Nicole Kidman a lutté contre des grossesses difficiles alors qu’elle était mariée à Tom Cruise. Les deux ont finalement choisi la voie de l’adoption et ont ajouté une fille et un fils à leur famille.

Après son divorce avec Cruise, Kidman a épousé Keith Urban.

L’actrice de “Little White Lies” a eu sa première fille biologique en 2008. Kidman et Urban ont eu leur deuxième fille en 2010 via une “porteuse gestationnelle”.

Kidman a été franche sur son expérience de la grossesse et de la fertilité.

“Quiconque a été à la place de vouloir un autre enfant ou de vouloir un enfant connaît la déception, la douleur et la perte que vous traversez en essayant et en luttant avec la fertilité”, a déclaré Kidman lors d’une interview avec l’émission australienne “60 Minutes”.

“La fertilité est une si grande chose, et ce n’est pas quelque chose dont je n’ai jamais évité de parler.”

La décision du couple d’utiliser un porteur gestationnel est venue d’un lieu de désespoir, selon la star de cinéma.

“Nous étions dans un endroit où nous voulions désespérément un autre enfant”, a déclaré Kidman lors de l’émission.

“Cette opportunité s’est présentée à nous, et je ne pouvais pas tomber enceinte”, a-t-elle ajouté.

Brooke Boucliers

Brooke Shields a lutté contre l’infertilité. Elle a subi plusieurs cycles de FIV avant de tomber enceinte en 2002. Après avoir accueilli sa première fille, Shields est tombée enceinte naturellement à l’âge de 41 ans.

Shields a détaillé son parcours avec la grossesse et sa lutte contre la dépression post-partum dans son livre, “Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression”.

“Bien qu’elle ait rencontré et épousé son prince charmant, elle avait du mal à concevoir”, écrit Shields dans le livre. “Elle a commencé à réaliser que son rêve n’allait pas se réaliser sans beaucoup d’aide médicale.”

“Elle a donc entrepris un long voyage dans le monde des traitements de fertilité. Quand aucun d’eux ne fonctionnait, elle était frustrée et déprimée. Elle se sentait comme un échec.”

“Et puis un jour, enfin, elle est tombée enceinte. Elle était ravie au-delà de toute espérance. Elle a eu une grossesse merveilleuse et une petite fille parfaite. Enfin, son rêve d’être maman s’est réalisé. Mais au lieu d’être soulagée et heureuse , tout ce qu’elle pouvait faire était de pleurer.”

Rebelle Wilson

Rebel Wilson a accueilli son premier enfant début novembre par maternité de substitution.

Wilson a parlé de sa santé et de la façon dont cela aurait pu avoir un impact sur ses chances d’avoir un enfant dans une interview avec le magazine People.

La star de “Pitch Perfect” a révélé que sa décision de se lancer dans une “année de santé” est intervenue après que son médecin spécialiste de la fertilité a noté qu’elle aurait de meilleures chances de devenir maman si elle apportait quelques changements.

“Il m’a regardé de haut en bas et m’a dit : ‘Tu irais beaucoup mieux si tu étais en meilleure santé'”, a déclaré l’actrice au point de vente.

“J’ai été surpris. Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, ce type est tellement grossier.’ Il avait raison. Je portais beaucoup de poids en trop. C’est presque comme si je ne pensais pas à mes propres besoins. J’ai pensé aux besoins d’un futur enfant qui m’ont vraiment inspiré à être en meilleure santé.

Christie Brinkley

Après avoir accueilli deux enfants, Christie Brinkley a eu du mal à concevoir à nouveau. Elle a finalement accueilli sa fille Sailor Brinkley Cook à l’âge de 44 ans.

“Après la première fausse couche, j’ai essayé de croire que c’était la façon dont mon corps me disait que cette grossesse n’était pas censée avoir lieu”, a déclaré Brinkley à Good Housekeeping lors d’une interview en 1998.

“Mais après le deuxième, c’était vraiment dévastateur. Quatre mois, c’est beaucoup de vie avec cette petite vie en vous – y penser, manger juste pour ça, le nourrir, et tout d’un coup, ça meurt. Après le deuxième un, nous avons décidé d’essayer in vitro parce que Peter et moi sentions que nous ne pourrions pas gérer un autre échec.”

Brinkley partage également une fille avec son ex-mari Billy Joel et un fils avec son ex-mari Richard Taubman.

Céline Dion

Céline Dion a donné naissance à des jumeaux à l’âge de 41 ans après plusieurs échecs de FIV.

La chanteuse a passé six ans à essayer de concevoir.

“J’ai toujours été un livre ouvert. Ma façon de gérer ma propre situation est de faire un pas à la fois”, a déclaré Dion à “Good Morning America” ​​en 2010. “C’est quelque chose de très beau quand on veut concevoir et quand vous voulez redevenir parents, quand vous voulez être à nouveau bénis. Et pour moi, partager cela, c’est aussi créer des liens avec d’autres femmes qui vivent la même chose.

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen a conçu son premier et son deuxième enfant – Luna et Miles – par FIV.

Après avoir perdu leur troisième enfant, Teigen et John Legend ont révélé en août qu’ils attendaient. Le mannequin de 36 ans a connu des complications de grossesse à 20 semaines qui ont entraîné la perte de leur troisième enfant.

“Les dernières années ont été pour le moins un flou d’émotions, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs”, lit-on dans la légende Instagram de Teigen.

“1 milliard de coups plus tard (dans la jambe ces derniers temps, comme vous pouvez le voir !), nous en avons un autre en route. À chaque rendez-vous, je me suis dit “ok si c’est sain aujourd’hui, je vais l’annoncer” mais ensuite je pousse un soupir de soulagement d’entendre un battement de cœur et de décider que je suis encore trop nerveux.”

