Jennifer Aniston révèle le secret d’être une «  fille heureuse  »

La star hollywoodienne Jennifer Aniston a révélé le secret de son bonheur. Elle dit que c’est du café. Dans un clip Instagram, Aniston est vue en train de se faire une tasse de café Joe. «MOI + CAFÉ = HAPPY GIRL», a-t-elle écrit à côté de l’image, qui porte un chemisier noir associé à une jupe imprimée A-line.

L’actrice, qui a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans le film de 2019, Murder Mystery, a révélé en décembre dernier qu’elle était de retour sur les plateaux pour tourner pour la deuxième saison de la série à succès, The Morning Show.

Le rôle d’Aniston en tant que journaliste dans The Morning Show lui a valu une nomination aux Golden Globes pour la meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – catégorie Drame. Reese Witherspoon et Steve Carell sont également à l’affiche de l’émission, qui explore le monde de l’actualité matinale à travers les yeux de deux femmes journalistes.

Jennifer Aniston a été dans l’actualité de ses intérêts amoureux depuis son divorce avec Brad Pitt. En février 2018, Jennifer Aniston et Justin Theroux ont annoncé leur séparation. Dans une déclaration commune qu’ils ont publiée à l’Associated Press, Aniston et Theroux ont révélé que la décision de rompre était «mutuelle et prise avec amour à la fin de l’année dernière».