Jennifer Aniston révèle enfin l’importance de son tatouage « 11 11 »

La rumeur court que Jennifer Aniston vient de révéler la signification de son célèbre tatouage au poignet « 11 11 ».

Pendant des années, les fans ont spéculé sur ce qui a poussé l’actrice de Friends à faire inscrire les chiffres à l’intérieur de son poignet. Des théories potentielles ont souligné le numéro porte-bonheur de Jen, un hommage à ses chiens bien-aimés ou même son anniversaire, le 11 février.

Maintenant, selon son amie Andrea Benewald, il semble que ces prédictions n’étaient pas loin.

Le 11 février, Andrea a partagé un hommage d’anniversaire à Jennifer, en écrivant sur Instagram, « J’ai hâte de célébrer et de faire des vœux plus magiques! 11 11 »

Son message a révélé que Jen et elle avaient reçu l’encre spirituelle, et quelques semaines plus tard, le jour de l’anniversaire d’Andrea, l’A-lister a partagé la même photo.

« Joyeux anniversaire à ma sœur pour toujours d’un autre monsieur @andreabenewald, » le Boss horribles actrice a écrit. « 37 ans et plus. Et le meilleur reste à venir. »

Lorsque Jennifer a partagé un aperçu du tatouage pour la première fois en 2018, Gens Une source proche de l’actrice a dit que les 11 ans symbolisaient son anniversaire et le défunt chien Norman, un gallois Corgie-Terrier décédé en 2011. Jennifer avait auparavant le nom de Norman encré à l’intérieur de son pied.