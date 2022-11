Jennifer Aniston révèle des luttes secrètes de fertilité et des tentatives de FIV – National

Jennifer Aniston a parlé des difficultés qu’elle a rencontrées en essayant d’avoir un bébé et a également riposté aux tabloïds qui ont pontifié sans relâche sur l’état de son utérus.

“C’était une route difficile pour moi, la route de la fabrication de bébé”, a déclaré l’acteur dans une interview avec le magazine Allure pour son Couverture de décembre.

Aniston, 53 ans, est surtout connue pour son rôle de Rachel Greene dans la sitcom à succès de NBC Amis. La série l’a propulsée vers la gloire, ce qui s’est accompagné d’un examen minutieux malheureux et de rumeurs sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas d’enfants.

Lire la suite: Lire la suite Justin Trudeau deviendra le premier leader mondial à apparaître dans la franchise “Drag Race”

Pendant des années, elle a été accusée de donner la priorité à sa carrière plutôt qu’à fonder une famille, et les tabloïds ont gardé les yeux rivés sur sa taille, essayant de déterminer si son abdomen grandissait.

L’histoire continue sous la publicité

“C’était des mensonges absolus, (le) récit qui j’étais juste égoïsteje me souciais juste de ma carrière », a-t-elle déclaré Séduire.

« Et Dieu ne plaise qu’une femme réussisse et n’ait pas d’enfant. Et la raison pour laquelle mon mari m’a quitté, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’est parce que je ne lui donnerais pas d’enfant“, a-t-elle déclaré, évoquant les rumeurs selon lesquelles Justin Theroux aurait divorcé en 2018 parce qu’elle n’aurait pas d’enfant avec lui.

Comme beaucoup d’entre nous, #Jennifer Aniston aime un bon coup de rideau ! Regardez notre star de couverture de décembre 2022 partager ses réflexions sur 11 tendances TikTok différentes tout en se remémorant certains de ses looks du passé : https://t.co/3O462X3VCs pic.twitter.com/viHKKKZCdO — Allure (@Allure_magazine) 9 novembre 2022

La vérité, a déclaré Aniston, c’est qu’elle traversait des «conneries difficiles» dans la trentaine et la quarantaine, essayant tous les moyens possibles pour concevoir un enfant.

L’histoire continue sous la publicité

«Toutes les années et les années et les années de spéculation… c’était vraiment difficile. j’étais passer par la FIVboire des thés chinois, etc. », a-t-elle partagé.





1:36

Jennifer Aniston réagit à Brad Pitt en regardant son discours d’acceptation

Vidéo précédente



Vidéo suivante





« Je jetais tout dessus. J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un m’avait dit : « Congelez vos œufs. Faites-vous une faveur. Vous ne le pensez tout simplement pas. Alors me voilà aujourd’hui. Le navire a navigué.

À la mode maintenant Un ticket Powerball gagnant unique vendu pour un jackpot record de 2,04 milliards de dollars US

Les mi-mandats américains voient un certain nombre de victoires historiques à travers le pays

Aniston, actuellement à l’affiche de la série Apple TV+ L’émission du matina expliqué qu’elle était exaspérée par toutes les spéculations sur son corps, ce qui l’a amenée à rédiger un article d’opinion pour le HuffPost en 2016réprimandant les tabloïds pour avoir fait une fixation sur son ventre.

L’histoire continue sous la publicité

“Pour mémoire, je ne suis pas enceinte”, a-t-elle écrit pour le HuffPost. « Ce que je suis en a marre. J’en ai assez de l’examen minutieux et de la honte corporelle qui se produisent quotidiennement sous le couvert du «journalisme», du «Premier amendement» et des «informations sur les célébrités».

« L’objectivation et l’examen que nous soumettons aux femmes sont absurdes et dérangeants. La façon dont je suis dépeinte par les médias est simplement le reflet de la façon dont nous voyons et dépeignons les femmes en général, mesurées par rapport à une norme de beauté déformée.

Elle a dit à Séduire qu’elle “tellement frustré.”

“D’où cet éditorial que j’ai écrit”, a-t-elle déclaré. “J’étais comme, ‘Je dois juste écrire ça parce que c’est tellement exaspérant et je ne suis pas surhumain au point où je ne peux pas le laisser pénétrer et blesser.'”

Photographe : Zoey Grossman

Styliste de mode : Shibon Kennedy

Cheveux : Chris McMillan

Maquillage : Gucci Westmann

Manucure : Kim Truong et Diem Truong

Scénographie : Jeremy Reimnitz/Spencer Vrooman Studio

Production : Viseurs pic.twitter.com/0KxvdMkv6P — Allure (@Allure_magazine) 9 novembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Elle a dit qu’elle n’avait jamais parlé de ses défis avec la FIV parce que “j’ai l’impression qu’il y a si peu que je peux garder pour moi.”

Elle a dit qu’en en parlant maintenant, elle a l’impression « de sortir d’hibernation. Je n’ai rien à cacher.”

Lire la suite:

Ce n’est pas la première fois qu’Aniston parle franchement de sa frustration face aux médias. En 2017, elle a déclaré au magazine Glamour que si elle pouvait interdire un mot ou une phrase des tabloïds, ce serait “une photo de moi avec une main sur le ventre, disant” Enfin enceinte ! “”

Malgré tout, Aniston a déclaré Séduire, “Je n’ai aucun regret.”

Elle a ajouté qu’elle est «fière de mes rides et de mes cheveux gris» et qu’elle est dans une grande phase de sa vie. La pression d’avoir des enfants est passée, ce qui, selon elle, est très libérateur.