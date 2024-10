Jennifer Aniston répond aux rumeurs les plus choquantes sur elle-même

L’ancien de Friends est également ému par la mort de son père à l’écran, Kris Kristofferson.

Jennifer Aniston met certaines choses au clair.

En apparaissant sur Jimmy Kimmel en direct Mercredi, le Amis une ancienne a abordé certaines des histoires choquantes qui ont été écrites à son sujet au fil des ans – qui incluaient tout, de son penchant pour les soins du visage au sperme de saumon à une rumeur selon laquelle elle et le président Barack Obama auraient eu une romance secrète.

« De tous les appels que vous recevez de votre publiciste où vous vous dites : ‘Oh non, qu’est-ce que ça va être ?’ Ou les emails disant qu’un tabloïd ringard va inventer une histoire et puis c’est que« , a plaisanté Aniston à propos de la rumeur sur elle et l’ancien président. « Je n’étais pas en colère contre ça. »

Elle l’a cependant arrêté en disant à Kimmel : « Je sais que Michelle [Obama] plus que lui. »

Cependant, toutes les histoires racontées par Kimmel n’étaient pas fausses, Aniston confirmant un peu des gros titres écrits sur l’actrice de 55 ans, comme ce soin du visage au poisson.

« Est-ce que je ne ressemble pas à un saumon ? N’ai-je pas une belle peau de saumon ? » a-t-elle plaisanté après avoir partagé le processus derrière le soin du visage. « Des petites piqûres minuscules. C’est comme le petit micro-aiguilletage qu’ils font pour pousser le saumon à l’intérieur. »

Elle a également admis avoir voyagé à l’étranger avec des pots d’olives et avoir un sac Ziplock contenant les cendres de son thérapeute décédé.

« Puis-je plaider le… c’est un peu vrai », balbutia Aniston. « Oh, je vais donner l’impression que j’ai vraiment besoin d’un thérapeute après ça. C’est une longue histoire. »

Elle a également confirmé que lorsqu’elle était enfant, elle avait une œuvre de son œuvre accrochée au Museum of Modern Art de New York.



Getty La chanson thème de Friends est jouée pendant le segment In Memoriam tout en rendant hommage à Matthew Perry

Voir l’histoire

Kimmel a conclu sa série de questions en demandant si sa famille lui ferait vraiment danser le ventre la veille de Noël.

« À tout moment, pas seulement la veille de Noël », a révélé Aniston. « Les Grecs adorent tout type de dîner en famille. Oui, ils diraient : « Levons-nous et regardons »… Je ressens une telle anxiété lorsque des amis font cela à leurs enfants à cause du traumatisme intérieur dû au fait de devoir jouer et danser le ventre. devant mes grands-oncles, tantes et grand-mères. »

Les choses ont pris une tournure émouvante ailleurs dans l’interview lorsqu’Aniston a été interrogée sur son père à l’écran, superstar de la musique country et acteur hollywoodien de premier plan, Kris Kristofferson, décédé à l’âge de 88 ans le week-end dernier.

Kristofferson a joué le père d’Aniston dans la comédie romantique de 2009, Il n’est tout simplement pas intéressé par toi. Aniston l’a également dirigé dans un court métrage qu’elle a réalisé en 2006 intitulé Salle 10.



Getty James McAvoy se souvient d’une rencontre difficile avec la célébrité Jennifer Aniston

Voir l’histoire

« En fait, j’ai eu la chance de réaliser mon premier court métrage, et lui – étonnamment quand nous lui avons demandé, il a répondu oui – lui et Robin Wright », se souvient Aniston. « Et ce fut l’une des expériences les plus spéciales que j’ai jamais vécues. »

Notant qu’elle avait Kristofferson en tête pour le rôle, Aniston l’a qualifié d' »extraordinaire ».

L’émission du matin L’actrice est également devenue amie avec Kristofferson hors écran, racontant à Kimmel qu’il était venu à sa fête de 40 ans et qu’il était même fan de son travail sur Amis.