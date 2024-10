Jennifer Aniston répond à la rumeur sur les cendres de son thérapeute décédé

Vivre aux yeux du public aussi longtemps que Jennifer Aniston ne manquera pas de générer des ragots. Mais même selon les normes des célébrités américaines, l’ancien Amis star et partenaire actuel de L’émission du matin attire des rumeurs folles. Alors quand elle est passée Jimmy Kimmel en direct Mercredi soir, l’animateur Jimmy Kimmel a cherché des réponses directes sur certains d’entre eux.

La première sur laquelle il a posé des questions est l’une des fixations de tabloïd les plus étranges de mémoire récente. Brandissant un numéro de Les États-Unis aujourd’hui dont la couverture présentait une photo partagée d’Aniston et Barack Obama avec le titre « La vérité sur Jen et Barack! », Kimmel a demandé s’il y avait du vrai dans cette allégation d’une liaison entre l’actrice et l’ancien président.

« C’est un peu… c’était… parmi tous les appels que vous recevez de votre publiciste où vous vous dites : ‘oh non, qu’est-ce que ça va être…’ et puis c’est ça ! » » commença Aniston. « C’est absolument faux. »

De plus, Aniston a déclaré qu’elle n’avait rencontré Obama qu’une seule fois, « et je connais Michelle davantage ».

Mais alors que Kimmel dressait sa liste de rumeurs proches d’Aniston, certaines d’entre elles se sont révélées plus véridiques que la fabrication d’Obama.

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaire newsletter quotidienne gratuite pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Jennifer Aniston sur « Jimmy Kimmel Live ».

Jimmy Kimmel en direct/YouTube



Par exemple, Aniston a confirmé qu’elle « voyageait effectivement à l’étranger avec des pots d’olives ». Mais le plus surprenant est survenu lorsque Kimmel lui a demandé si elle avait « un sac Ziploc rempli des cendres de votre thérapeute décédé ».

« C’est un peu vrai », a déclaré Aniston. « Oh, je vais donner l’impression que j’ai vraiment besoin d’un thérapeute après ça. Je ne raconterai pas toute l’histoire, mais c’est un peu vrai. »

Aniston a également confirmé qu’elle avait effectivement été approchée pour une photo alors qu’elle était nue dans un sauna et qu’elle avait une œuvre d’art accrochée au Musée d’art moderne lorsqu’elle avait 11 ans, mais elle n’a pas de ceinture noire en jiujitsu.

Regardez le clip complet d’Aniston et Kimmel ci-dessus.