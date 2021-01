Jennifer Aniston aiderait Jason Sudeikis à traverser un nouveau chapitre de sa vie d’homme célibataire.

L’ancienne actrice de Friends, 51 ans, serait en contact régulier avec l’acteur de Ted Lasso, 45 ans, et partagerait avec lui des conseils sur la façon de faire face à un chagrin d’amour – qui comprend un répertoire de rituels de soins personnels tels que la « méditation et le yoga. «

Jason est actuellement sans attaches après que lui et son ex-fiancée Olivia Wilde ont mis fin à leur relation en novembre 2020 – après une romance de neuf ans et deux enfants ensemble – et maintenant, la star d’OC est liée à l’idole de One Direction Harry Styles, 10 ans son cadet.

Familier avec une scission dans les yeux du public, après son tourment lorsque son mariage avec Brad Pitt s’est effondré en 2005, Jen a été une épaule sur laquelle pleurer Jason ces dernières semaines, a déclaré un initié au magazine Heat.

«Elle a été un rock absolu pour Jason tout au long de ce cauchemar. Ils parlent et envoient des SMS tous les jours. Et elle partage ses stratégies d’adaptation, telles que la méditation et le yoga, en plus de lui remonter le moral et de l’inviter à des soirées Zoom où il peut laisser ses cheveux vers le bas. »







(Image: Getty Images)



La source a déclaré que Jennifer a toujours admiré le personnage de Jason et pense que « c’est un gars merveilleux qui mérite tellement mieux – juste le type de partenaire qu’elle aimerait ».

Ils ont également partagé que beaucoup à Hollywood pensent qu’une romance pourrait s’épanouir entre Jen et Jason car « il y a un sentiment croissant qu’ils sont parfaits l’un pour l’autre, et Jen est définitivement prête à trouver un nouveau gars en ce moment ».







(Image: WireImage)



Admettant que Jennifer attend avec impatience l’avenir – qui pourrait inclure Jason – ils ont ajouté: « La perte d’Olivia semble être le gain de Jen et elle est excitée de voir à quel point elle et Jason se rapprochent. »

The Mirror a contacté un représentant de Jennifer pour commentaires.

Plus tôt ce mois-ci, des rapports ont révélé que Jason avait été « aveugle » pour découvrir que son ancienne flamme était liée au hitmaker de Watermelon Sugar, Harry.







(Image: WireImage)



Bien qu’il ait géré la scission, Jason serait incrédule quant au nouvel amour d’Olivia.

Une source a déclaré au Daily Star: «Je peux confirmer les rumeurs. Olivia est folle d’Harry, c’est sûr.

«Ils sont définitivement un objet. Les photos sont peut-être nouvelles mais la relation ne l’est pas. Cette relation existe depuis un certain temps maintenant.

«Ils se voient depuis un moment sous le radar.

«La nouvelle de la rupture d’Olivia avec son fiancé Jason est arrivée il y a seulement quelques semaines.







(Image: Getty Images)



«Des sources nous ont dit qu’il était dévasté et qu’il était aveugle.»

On pense qu’Harry et Olivia se sont rapprochés pendant le tournage du film, Don’t Worry Darling.

Le chanteur de Sign Of The Times a décroché le rôle très recherché lorsqu’il a été engagé pour remplacer l’acteur d’origine, Shia LaBeouf.







(Image: Getty Images pour Bauer Media)



Les rumeurs sur la nouvelle romance ont commencé à tourbillonner lorsque Harry est arrivé au mariage de son manager Jeff Azoff et de son épouse Glenne Christiaansen main dans la main avec l’actrice de la maison Olivia.

Le couple génétiquement béni a stupéfié les fans lorsqu’ils sont arrivés au mariage avec un air incroyablement aimé sur les images obtenues par Page six .

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous auwebcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.