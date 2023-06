Jennifer Aniston réagit lorsqu’on lui dit qu’elle est belle pour son âge – Hollywood Life

Voir la galerie







Jennifer Aniston se révèle le seul compliment qu’elle n’aime pas : quand les gens lui disent qu’elle est belle pour son âge. L’actrice de 54 ans dit qu’elle veut que le commentaire soit « Tu es superbe – point final » dans une nouvelle interview avec Vogue britannique. «Ça me rend fou. Je ne peux pas le supporter. C’est une habitude de la société que nous ayons ces marqueurs comme, ‘Eh bien, vous êtes à ce stade, donc pour votre âge…’ Je ne comprends même pas ce que cela signifie « , le Amis icon, qui est connue pour son régime alimentaire et son régime de remise en forme, a ajouté.

« Je suis en meilleure forme que je ne l’étais dans la vingtaine. Je me sens mieux dans ma tête, mon corps et mon esprit. Tout est 100% mieux », a-t-elle également déclaré à la publication dans la même interview, faisant référence aux premières années de la célèbre sitcom NBC. Lorsque la série a été créée en 1994, Jennifer n’avait que 25 ans. La série était son rôle majeur et elle est restée dans le rôle de Rachel Greene pendant une décennie jusqu’à ce que Amis enveloppé en 2004. Bien que la distribution originale n’ait pas repris leurs personnages pour un redémarrage, les six acteurs se sont réunis pour une réunion de style interview sur HBO Max avec James Cordon en 2021 – et de nombreux fans ont fait remarquer sur Twitter que Jennifer avait à peine vieilli d’un jour !

Dans une autre interview récente, Jennifer – qui collabore avec la marque de fitness Pvolve – a révélé qu’elle avait également changé sa vision de l’entraînement. « Quand vous êtes dans un état d’esprit de ‘J’ai besoin de faire 45 minutes de cardio ou je n’aurai pas un bon entraînement’, c’est intimidant », a-t-elle déclaré à Dans le style magazine. « J’y ai cru si longtemps. J’ai juste brûlé et cassé mon corps », a-t-elle également révélé, ajoutant qu’elle évite désormais les exercices « trop ​​répétitifs ».

« Mon physiothérapeute m’a donné une poupée Barbie recouverte de ruban Kinesio », a avoué le natif de New York. « C’est une image mentale idiote jusqu’à ce que vous réalisiez que le but de toute cette bande est » de montrer toutes les blessures que j’ai subies au cours des 15 dernières années « », a-t-elle expliqué à propos du cadeau, qui a également servi à montrer à Jennifer qu’il y a un tel chose comme en faire trop.

En décembre 2022, le Meurtre Mystère star a également fait sensation avec sa séance de couverture pour la couverture imprimée finale de Séduire où elle plus un haut de bikini micro vintage 1996 par Chanel.

Plus à propos Jennifer Aniston

