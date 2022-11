Jennifer Aniston réagit à l’ex-mari Brad Pitt mettant fin à leur mariage parce qu’elle ne pouvait pas lui donner d’enfant ; révèle la vérité

Il y a eu diverses spéculations sur Jennifer Aniston ayant eu une relation tumultueuse avec son ex-mari Brad Pitt. L’actrice était fréquemment entourée de rumeurs de grossesse et cela a nui à sa santé mentale puisqu’elle s’efforçait de tomber enceinte. Dans sa nouvelle interview, Jennifer a finalement parlé de sa lutte contre l’infertilité et a également évoqué les rumeurs selon lesquelles Brad Pitt mettrait fin à leur mariage parce qu’elle ne pouvait pas lui donner d’enfant.

Parlant des conjectures qui ont été faites sur sa vie personnelle, Jennifer a dit Séduire, “C’était une route difficile pour moi, la route de la fabrication d’un bébé. Et Dieu interdit qu’une femme réussisse et n’ait pas d’enfant. Et la raison mon mari m’a quitté, pourquoi nous avons rompu et mis fin à notre mariage, c’est parce que je ne voulais pas lui donner d’enfant. C’était des mensonges absolus. Je n’ai rien à cacher à ce stade.

Jennifer a en outre révélé que les années et les années de spéculations sur sa grossesse étaient très difficiles à gérer. Elle a même subi une FIV pour tomber enceinte, mais cela n’a pas fonctionné. Et maintenant, des années plus tard, Jennifer ne s’en soucie plus du tout. Elle a dit qu’elle aurait donné n’importe quoi si quelqu’un lui avait même dit de congeler ses œufs. Elle n’a maintenant aucun regret à ce sujet.

L’actrice de 53 ans était mariée à Brad Pitt en 2000 et les deux ont divorcé en 2005. Alors que Brad a épousé Angelina Jolie, Aniston a épousé l’acteur Justin Theroux en 2015. Mais les deux relations n’ont pas pu survivre plus longtemps. Alors que Brad s’est séparé d’Angelina en 2016, Jennifer s’est séparée de Justin en 2017.

Plus tôt, Jennifer avait expliqué comment elle s’était tournée vers une aide professionnelle après des décennies de traitement d’horribles insomnies, de somnambulisme et comment l’anxiété du sommeil lui avait fait redouter une autre nuit à compter les fissures dans les murs. Elle a finalement demandé l’aide d’un médecin, ce qu’elle recommande absolument aux gens de faire.