La star de FRIENDS, Jennifer Aniston, a salué son ex-mari Brad Pitt comme une «merveilleuse» invitée.

L’année dernière, Jennifer et Brad se sont retrouvés à la cérémonie de remise des prix Screen Actors Guild 2020.

Getty

La star des amis Jennifer Aniston a félicité son ex-mari Brad Pitt comme une « merveilleuse » star invitée[/caption]

Youtube

Le lauréat d’un Oscar a joué dans l’épisode intitulé The One with the Rumor[/caption]

Quand il s’agit de mémorable Amis‘ des invités de prestige Jennifer Raconté Accéder à Hollywood de l’épisode de Brad Pitt: «Mr. Pitt était merveilleux.

Lisa Kudrow a ajouté: «Il était fantastique», et Courteney Cox convenu.

L’invité lauréat d’un Oscar a joué dans l’épisode intitulé The One with the Rumor.

Le personnage de Brad était dans le club «Je déteste Rachel» au lycée avec Ross, joué par David Schwimmer.

Les A-listers se sont mariés en 2000 avant de se séparer en 2005 alors que leur relation a connu des difficultés après que Brad ait joué dans M. et Mme Smith avec Angelina Jolie, qu’il a épousée en 2014.

Getty

L’année dernière, Jennifer et Brad se sont retrouvés à la cérémonie de remise des prix de la Screen Actors Guild 2020[/caption]

Alamy

Le personnage de Brad était dans le club « Je déteste Rachel » au lycée avec Ross, joué par David Schwimmer[/caption]

© 2021 WarnerMedia Direct, LLC. Tous les droits sont réservés. HBO Max est utilisé sous licence.

L’émission spéciale sur les retrouvailles des amis, The One Where They Get Back Together, devrait être diffusée le 27 mai 2021 sur HBO Max[/caption]

Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont également révélé dans l’interview qu’ils n’avaient «aucune règle de raccordement» avec leurs coéquipiers.

Matthew a expliqué: «Il y avait une règle que nous avions, c’était vraiment important pour nous six, que nous gardions une amitié; que nous étions amis.

«Nous avons donc gardé une amitié et nous sommes devenus de très bons amis. Et nous sommes de très bons amis à ce jour. Et nous avons continué, et je pense que c’était très important.

Il a attribué au célèbre réalisateur de télévision Jim Burrows la «règle d’interdiction de raccordement».

© 2021 WarnerMedia Direct, LLC. Tous les droits sont réservés. HBO Max est utilisé sous licence.

Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont également révélé dans l’interview qu’ils n’avaient « aucune règle de raccordement » avec leurs co-stars[/caption]

Reuters

Brad et Jen se sont mariés de 2000 à 2005[/caption]

La semaine dernière, les fans se sont inquiétés car Mattew Perry est apparu à insulter ses mots et même hocher la tête à un moment donné pendant le clip promo de la réunion.

Matthieu a lutté contre la dépendance depuis son passage dans l’émission primée.

L’un d’eux a écrit: «C’était tellement agréable de voir, mais cela m’a aussi brisé le cœur de voir Matthew Perry comme ça.»

Une source a déclaré au Sun que Matthew avait en fait subi une intervention dentaire d’urgence qui l’avait laissé dans la douleur – et il n’a pas rechuté.





Une source a déclaré: «Matthew s’est présenté à la réunion et les membres de son équipe ont déclaré qu’il avait subi une intervention dentaire d’urgence ce jour-là. On a dit que cela avait un impact sur son bien-être et aussi sur la façon dont il se sentait.

«Il avait souffert de ce que nous comprenons, ce qui a provoqué des troubles de l’élocution. De toute évidence, personne ne veut filmer après une intervention, mais c’est arrivé.

La réunion spéciale des amis appelée Celui où ils se remettent ensemble devrait être diffusé le 27 mai 2021 sur HBO Max.

Les six membres de la distribution originale, dont Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew, reviendront pour la spéciale.