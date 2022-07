Jennifer Aniston porte un haut de bikini noir pour un nouveau selfie sur la plage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Jennifer Aniston, 53 ans, était l’image parfaite de l’été dans sa dernière photo sur les réseaux sociaux ! L’actrice a posé pour un nouveau selfie tout en portant un haut de bikini noir et un chapeau de paille sur une plage pendant les vacances, dans l’instantané. Elle a également porté des lunettes de soleil à monture légère et semblait ne pas se maquiller car ses cheveux ondulés étaient baissés.

Jennifer a sous-titré sa nouvelle photo magnifique avec des emojis appropriés, y compris une main agitant, un soleil et un cœur rouge. Il n’a pas fallu longtemps à ses fans pour répondre avec plusieurs compliments et mots de soutien. « Avez-vous vraiment 53 ans ? a demandé un adepte tandis qu’un autre l’a qualifiée de “charmante comme toujours”. Un troisième a écrit : « Tu es une beauté ! Je vous aime!”

Le dernier selfie de Jennifer survient après qu’elle ait fait la une des journaux pour avoir coupé ses cheveux en un long bob au début de l’été. Son coiffeur de longue date, Chris McMillan, a pris sur son propre Instagram pour partager des photos de la coupe alors qu’elle posait à ses côtés dans une robe à motifs noir et blanc. “rien de mieux qu’une coupe d’été fraîche✂️pour @jenniferaniston Jen se penche sur sa texture naturelle en utilisant son démêlant brillant @lolavie (un peu va très loin) », a-t-il écrit dans la légende. “Une bonne coupe de cheveux devrait faire l’affaire pour que vous puissiez simplement vous laver et porter vos cheveux naturels pour l’été.”

La nouvelle coiffure de Jennifer était assez différente de ses longues tresses habituelles et idéale pour le temps plus chaud. Comme elle l’a prouvé dans le passé, elle peut retirer à peu près n’importe quelle longueur de cheveux quand elle le souhaite. De la coupe plus courte connue sous le nom de “Rachel”, basée sur son Amis caractère, à un style explosif avec beaucoup de vagues et de couches, la talentueuse star réussit toujours à avoir l’air fantastique !

Un clip vidéo mémorable sur les réseaux sociaux qui montrait une longue coiffure droite était un récent qui l’incluait Amis co-vedette Courtney Cox. Les deux beautés ont posé dans des chemises portant l’inscription “Friends Forever” sur le devant alors qu’elles faisaient des grimaces et souriaient pour la caméra. C’était une photo géniale pour les fans de la sitcom emblématique et, comme sa dernière photo, a suscité de nombreux commentaires heureux.