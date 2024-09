Jennifer Aniston partage un aperçu rare de l’intérieur d’un manoir de 21 millions de dollars

Jennifer Aniston a offert un aperçu incroyablement rare de sa superbe maison de Bel-Air, invitant les fans et les abonnés Instagram à l’intérieur de la propriété tout en partageant une vidéo de son processus de préparation pour les Emmy Awards 2024.

La star de « Friends », âgée de 55 ans, a été très discrète au sujet de sa résidence personnelle privée, un manoir moderne du milieu du siècle de 10 186 pieds carrés sur un terrain de 3,27 acres dans le quartier de Bel-Air à Los Angeles.

Mais alors qu’elle documentait sa routine pré-Emmys dans une vidéo sur son compte InstagramL’actrice de « The Morning Show » a partagé par inadvertance une visite de certains des espaces impeccablement conçus qui se trouvent dans sa demeure enviable.

Le prestigieux domaine, construit en 1968 et conçu par un architecte de renom A. Quincy Jonesest caché derrière de hautes haies et de hautes portes, assurant une intimité maximale à Aniston, qui a utilisé la maison comme lieu de son mariage en 2015 avec Justin Theroux.

Mais de temps en temps, Aniston nous donne un aperçu de ce qu’elle voit à l’intérieur, comme elle l’a fait dans sa dernière vidéo Instagram, qui la montre en train de se préparer pour la 76e édition annuelle des Prime Time Emmy Awards, de se maquiller et de se dandiner dans le salon dans sa robe Oscar de la Renta très médiatisée et ses bijoux Tiffany & Co.

Jennifer Aniston a offert un rare aperçu de l’intérieur de son manoir de 21 millions de dollars à Bel-Air lors du tournage de sa préparation aux Emmys. (Instagram/Jennifer Aniston)

La vidéo Instagram d’Aniston présentait plusieurs pièces différentes à l’intérieur de la propriété de Los Angeles, y compris l’un des grands espaces de vie et sa chambre glamour. (Instagram/Jennifer Aniston)

La star de « Friends », âgée de 55 ans, a partagé le clip pour révéler à ses fans comment elle s’est préparée pour les Emmy Awards, pour lesquels elle a enfilé une superbe robe Oscar de la Renta. (Instagram/Jennifer Aniston)

Derrière elle, vous apercevez les murs blancs étincelants de la galerie décorés d’œuvres d’art sculpturales modernes et de riches planchers de bois sous les pieds.

Dans un plan, les fans l’aperçoivent sortant d’un bureau majestueux avec des bibliothèques sombres du sol au plafond, les bras tendus.

On peut également la voir embrasser sa bonne amie Kristin Hahnproductrice de « Morning Show », debout sur un tapis de soie chic dans son salon devant des baies vitrées offrant une vue imprenable sur le bassin de Los Angeles et l’océan au-delà.

On la voit à nouveau avec Hahn, sortant du manoir par des portes d’entrée en verre à motifs géométriques, se dirigeant vraisemblablement vers le Peacock Theatre pour la cérémonie, où elle a été nominée pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique. Anna Sawai du « Shōgun » a remporté les plus grands honneurs.

Rentrer ensuite chez elle dans son élégant manoir de sept et onze salles de bains a dû être une agréable consolation pour Aniston, qui a été nominée aux Emmy Awards 10 fois. Elle a remporté celui de la meilleure actrice dans une série comique pour son rôle de Rachel Green dans « Friends ».

Aniston a acheté ce magnifique bien immobilier en 2012, au tout début de sa relation avec Theroux. Le couple a divorcé en 2018. Realtor.com® les archives indiquent qu’elle a payé 20 970 000 $ pour le merveilleux presbytère, et estiment qu’il vaut maintenant entre 18 et 27 millions de dollars.

Aniston a déjà partagé de courts extraits de l’intérieur et de l’extérieur de son manoir. (Instagram/Jennifer Aniston)

Elle s’est même filmée dans sa belle salle de bain pour promouvoir sa ligne de soins capillaires, LolaVie. (Instagram/Jennifer Aniston)

Elle a parfois partagé des photos spontanées prises à l’intérieur de sa résidence privée. (Instagram/Jennifer Aniston)

Selon Résumé architecturalAniston a collaboré avec un designer apprécié Stephen Shadley de rénover la maison en prenant soin de conserver intacte l’ambiance originale du milieu du siècle.

Le rafraîchissement comprenait l’ajout de papier peint peint à la main, de tapis en soie et de peintures abstraites.

D’autres caractéristiques chics comprennent une cour somptueuse, des jardins, des terrasses paysagées, une piscine accueillante et une maison d’hôtes séparée.

Dans une interview avec AD en 2018, Aniston a parlé du processus de décoration intérieure, expliquant à quel point elle aimait aider à organiser les espaces de sa maison.

« Si je n’étais pas actrice, je voudrais être créatrice. J’adore ce processus », a-t-elle déclaré. « Il y a quelque chose dans le choix des tissus et des finitions qui nourrit mon âme. »

Quant à ce qui l’a attirée dans cette maison, Aniston a expliqué qu’elle avait initialement évité les touches de design « dramatiques », mais qu’elle avait finalement décidé que la maison était trop spéciale pour la laisser passer.

La propriété dispose d’une incroyable salle de sport à domicile, qu’Aniston utilise régulièrement. (Instagram/Jennifer Aniston)

La cuisine a également été repérée en arrière-plan de ses vidéos sur les réseaux sociaux. (Instagram/Jennifer Aniston)

La maison apparaît le plus souvent dans les vidéos et les photos prises pendant que l’actrice se prépare pour un événement glamour sur le tapis rouge. (Instagram/Jennifer Aniston)

« Il y avait une entrée très spectaculaire qui menait à cette immense porte d’entrée peinte en rouge chinois », a-t-elle expliqué. « Esthétiquement, c’était tout à fait différent de ce que je voulais, mais j’ai immédiatement eu le sentiment que cela pouvait fonctionner. C’est difficile à décrire, mais j’ai ressenti une connexion. »

Son esthétique préférée ? « Le sexy est important, mais le confort est essentiel », a-t-elle révélé.

L’actrice a ajouté qu’en ce qui concerne le « flux » global de la maison, elle voulait s’assurer que « vous viviez une expérience » à chaque fois que vous tourniez un coin de rue et profitiez d’une vue incomparable depuis l’emplacement à flanc de colline de la maison.

Bien que rare, la dernière vidéo Instagram d’Aniston n’est pas la seule dans laquelle elle invite ses fans et ses abonnés à entrer dans sa maison. Au fil des ans, elle a partagé quelques aperçus de la propriété, ainsi que de son extérieur parfaitement aménagé, qui comprend une grande piscine, une incroyable terrasse et des jardins verdoyants.

Elle a également partagé un aperçu de sa salle de sport à domicile bien équipée, où elle s’entraîne régulièrement pour maintenir sa silhouette enviable.

En plus de sa maison de Bel-Air, Aniston possède une élégante propriété à Montecito, pour laquelle elle a payé 14,8 millions de dollars. Il s’agit d’une ferme de style toscan de quatre chambres et trois salles de bains, construite en 1998 et qui, comme la plupart des stars hollywoodiennes, a fait l’objet d’une bonne partie de travaux de reconstruction.