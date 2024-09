Jennifer Aniston partage les secrets de son look « fascinant » aux Emmy Awards avec BTS

Jennifer Aniston a assisté aux Emmy Awards 2024 dans une superbe robe Oscar de la Renta

Jennifer Aniston a donné aux fans un aperçu de sa préparation pour les Emmy Awards 2024.

Les Emmy Awards 2024, qui ont eu lieu la veille, ont vu Aniston dans une robe éblouissante d’Oscar de la Renta.

Sur Instagram lundi, Aniston a partagé une vidéo d’elle en train de se maquiller avant le grand événement.

Dans le clip, le Amis L’ancienne élève est vue en train de se faire coiffer et maquiller, elle est superbe avec ses bijoux Tiffany & Co.

Aniston a posé devant la caméra, affichant son look Emmy complet et partageant des moments avec le coiffeur Chris McMillan et la productrice de films Kristin Hahn.

« C’est la dernière nuit d’Emmy @themorningshow », a écrit Aniston en légende du message.





Les fans et les followers n’ont pas pu s’empêcher de féliciter l’actrice de 55 ans, alors qu’ils inondaient la section des commentaires de leur amour.

L’un d’eux a écrit : « Absolument impeccable », tandis qu’un autre a ajouté : « Tu es fascinant, je n’ai pas de mots. »

« Tu es la meilleure… la plus belle… loviu Jen, » commenta le troisième.

De plus, avant de donner un aperçu de son look Emmy, Aniston a également donné un aperçu de sa routine de soins capillaires.

Dans la vidéo partagée depuis le compte officiel de Lolavie, elle a détaillé son utilisation des produits Lolavie, notamment du shampoing, de l’après-shampoing et un peu d’huile, expliquant son processus pour obtenir le look « California Sleek ».