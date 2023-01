Jennifer Aniston partage les faits saillants de 2022 avec son ami Adam Sandler, des clichés de bikini effrontés et plus encore

Jennifer Aniston réfléchit à 2022, et cela inclut la réunion avec un ami célèbre de longue date Adam Sandler.

La star de “Friends” s’est rendue sur Instagram pour partager une bobine vidéo des faits saillants tout au long de son année et Sandler a surgi tout sourire.

“Merci 2022…2023…à vos marques, prêts, allons-y… Bonne année à tous !” Aniston a légendé son message.

JENNIFER ANISTON ET ADAM SANDLER PARTAGENT DANS LES COULISSES REGARDENT LE TOURNAGE DE « MURDER MYSTERY 2 » : « RETOUR AU TRAVAIL »

Les deux co-vedettes du film Netflix “Murder Mystery 2”, dont la sortie est prévue le 10 février 2023.

Aniston et Sandler sont vus sur le tournage du film mystérieux de la comédie, tandis qu’un autre clip vidéo montre l’actrice en train d’embrasser la caméra.

La suite du film a été tournée à Hawaï et à Paris, et Aniston a partagé son temps aux deux endroits avec ses 41,1 millions de followers.

En février, elle a posé avec Sandler avec le magnifique paysage hawaïen en arrière-plan avec la légende qui disait : « Retour au travail avec mon pote. #MurderMystery2 », et a tagué sa co-star.

ADAM SANDLER, JENNIFER ANISTON VU POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE TOUR DE ‘MURDER MYSTERY 2’

Le mois suivant, elle a posté une vidéo avec le comédien, tout en testant ses produits de soins capillaires, et a déclaré : “@adamsandler a approuvé”.

Pendant ce temps, lors du montage vidéo, la fondatrice de Lolavie a également présenté ses produits câlins et testé les soins capillaires.

Plusieurs chiens adorables ont été montrés tout au long de la vidéo, alors que la chanson “You Get What You Give” de New Radicals jouait en arrière-plan.

Dans un autre clip, Aniston est vue en train de profiter d’une journée à la plage effrontée, alors qu’elle était étourdie dans un bikini rouge et noir tout en balançant des nuances.

D’autres moments mis en évidence ont été des tests COVID-19 négatifs affichés et des vidéos amusantes de ses proches construisant une pyramide humaine.

La vidéo s’est terminée avec Aniston radieuse au soleil, alors qu’elle sirotait une boisson froide et souriait dans un selfie.

“Murder Mystery 2” sera le troisième film de Sandler et Aniston ensemble. Ils ont déjà joué ensemble dans “Murder Mystery” et dans le film “Just Go with It” de 2011.

L’actrice hollywoodienne de 53 ans a déclaré à Fox News Digital qu’elle aimait travailler avec Sandler.

“C’est littéralement comme faire du vélo. C’est comme faire du vélo – ça revient juste parce que c’est un dialogue très spécifique que nous avons, et une sorte de sens de l’humour que nous avons ensemble, parfois à l’intérieur, parfois très à l’extérieur. Et c’est toujours bon quand ça tombe à l’intérieur.”