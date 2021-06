Jennifer Aniston parle de son équation actuelle avec son ex-mari

En 2020, Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont réunis virtuellement pour le CORE à but non lucratif de secours communautaire de Sean Penn. Ils ont eu une séance de lecture de table de ‘Fast Times at Ridgemont High’ avec John Legend, Matthew McConaughey, Ray Liotta, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, Dane Cook, Henry Golding, Shia LaBeouf et aussi Sean Penn. Maintenant, lors d’une interaction avec l’émission de radio « SiriusXM » de Howard Stern, Jennifer a longuement parlé de sa position avec Brad en termes d’équation.

Aniston a été rejointe par ses co-stars de « Friends » Courteney Cox et Lisa Kudrow. Dans l’émission, elle a parlé de leur passage virtuel et de leur lien actuel. Jennifer a déclaré: « C’était absolument amusant. Brad et moi sommes copains, nous sommes amis. Et nous parlons, et il n’y a aucune bizarrerie du tout, sauf pour tous ceux qui l’ont probablement regardé et qui voulaient qu’il y en ait, ou supposaient qu’il y en avait. . »

Pour les non-initiés, un bref moment entre Brad et Jennifer aux Screen Actors Guild Awards 2020 a instantanément brisé Internet.

Pendant ce temps, lors de « Friends: The Reunion », Jennifer et sa co-star David Schwimmer ont révélé qu’ils étaient en train de s’écraser l’un contre l’autre pendant le tournage de la première saison.

En parlant de la même chose, Jen a déclaré à la radio : « Il était adorable, David était génial. Nous étions en couple et ce n’était jamais le bon moment et cela n’aurait pas fonctionné. si nous avions littéralement tout canalisé vers Ross et Rachel et je pense que c’est peut-être pour ça que ça a résonné comme ça. »

Jennifer a ensuite plaisanté: « Howard ne va pas me croire. Non, je dirais fièrement que j’ai baisé Schwimmer si cela se produisait. Mais non. »