Jennifer Aniston parle de mariage dans ‘Allure’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Zoey Grossman pour Allure

“Ne jamais dire jamais, mais je n’ai pas d’intérêt” Jennifer Aniston dit, du mariage, lors d’un entretien avec Séduire. « J’adorerais une relation. Qui sait? Il y a des moments où j’ai envie de me mettre en boule et de dire : « J’ai besoin de soutien. Ce serait merveilleux de rentrer à la maison et de tomber dans les bras de quelqu’un et de dire : “Ce fut une journée difficile”.

Plus à propos Jennifer Aniston

Jennifer est célibataire (du moins à la connaissance du public) depuis sa séparation de Justin Théroux au début de 2017. Les deux se sont rencontrés en 2011 et se sont fiancés l’année suivante, puis se sont mariés en août 2015. Malgré la fin de leur mariage, Justin et Jen sont restés extrêmement amicaux et traînent toujours de de temps en temps avec leurs amis communs.

Bien sûr, c’était la deuxième romance très médiatisée de Jen. Avant cela, elle était mariée à Brad Pitt de 2000 à 2005 (après la séparation, il a continué à être en couple avec Angelina Jolie pour dix ans). Le mariage et la séparation qui a suivi ont été très médiatisés, en particulier en raison des spéculations selon lesquelles Brad aurait commencé sa romance avec Angelina alors qu’il était encore avec Jen. Malgré toute la publicité, Jen et Brad sont également restés amicaux. En 2020, ils ont même eu une réunion publique aux SAG Awards, où ils se sont dit un bonjour amical dans les coulisses.

L’interview de Jennifer avec Séduire pourrait bien être sa séance de questions-réponses la plus brute et la plus honnête à ce jour. En plus de ses espoirs relationnels, Jen a également parlé de ne jamais avoir d’enfants. Tout au long de sa carrière, l’actrice a été parsemée de questions quant à savoir si elle voulait ou non fonder une famille. Dans le Séduire asseyez-vous, Jen a révélé pour la première fois qu’elle a fait essayer de tomber enceinte à la fin de la trentaine et dans la quarantaine. Cependant, elle a dit que c’était une “route difficile” pour elle.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Toutes les années et les années de spéculation, c’était vraiment dur”, a-t-elle admis. «Je passais par FIV, buvant des thés chinois, vous l’appelez. Je jetais tout dessus. J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un m’avait dit : « Congelez vos œufs. Fais toi plaisir.’ vous ne le pensez pas. Alors me voilà aujourd’hui. Ce navire a navigué. Cependant, elle n’a «aucun regret» sur la façon dont elle a géré la situation et a déclaré qu’elle se sentait réellement «soulagée» maintenant. “Il n’y a plus, ‘Puis-je? Peut-être. Peut-être. Peut-être », a-t-elle expliqué. “Je n’ai plus besoin d’y penser.”