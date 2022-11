Jennifer Aniston parle de l’échec de la FIV dans une nouvelle interview

Jennifer Aniston s’est ouverte sur ses tentatives infructueuses de tomber enceinte, affirmant qu’elle n’avait “aucun regret” sur une période difficile de sa vie.

S’adressant à la journaliste Danielle Pergament pour un article de couverture du magazine Allure, Aniston a raconté comment elle avait “traversé une merde vraiment dure” à la fin de la trentaine et à la quarantaine, mais cela a fait d’elle la personne qu’elle est aujourd’hui.

“C’est pourquoi j’ai une telle gratitude pour toutes ces choses merdiques. Sinon, j’aurais été coincée à être cette personne qui était si craintive, si nerveuse, si incertaine de qui elle était”, a-t-elle déclaré. “Et maintenant, je m’en fous.”

Aniston a poursuivi en expliquant qu’elle faisait référence à une période au cours de laquelle elle essayait de tomber enceinte.

“Toutes les années et les années et les années de spéculation … C’était vraiment difficile. Je passais par la FIV, je buvais des thés chinois, etc. J’y jetais tout”, a déclaré Aniston.

“J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un m’avait dit:” Congelez vos œufs. Faites-vous une faveur. Vous n’y pensez tout simplement pas. Alors me voici aujourd’hui. Le navire a appareillé.

Cependant, Aniston a déclaré qu’il était bon d’avoir enfin une fermeture.

“Je n’ai aucun regret”, a-t-elle déclaré. “En fait, je ressens un peu de soulagement maintenant parce qu’il n’y a plus de ‘Puis-je ? Peut-être. Peut-être. Peut-être.’ Je n’ai plus besoin d’y penser.”

Plus tard dans l’interview, Aniston a parlé de son divorce avec Justin Theroux en 2018 et a évoqué la spéculation selon laquelle le couple aurait rompu parce qu’elle “ne lui donnerait pas d’enfant”.

“C’était des mensonges absolus”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai rien à cacher à ce stade.”

Pergament a demandé à Aniston si elle se remarierait.

“Ne dites jamais jamais, mais je n’ai aucun intérêt”, a-t-elle déclaré. “J’adorerais une relation. Qui sait ? Il y a des moments où j’ai envie de me mettre en boule et de dire : « J’ai besoin de soutien. » Ce serait merveilleux de rentrer à la maison et de tomber dans les bras de quelqu’un et de dire : « C’était une journée difficile. »”

Aniston a également parlé franchement de son aversion pour les médias sociaux, affirmant qu’elle n’avait rejoint Instagram que pour lancer sa ligne de soins capillaires LolaVie.

“Je déteste les réseaux sociaux. Je ne suis pas douée pour ça”, a-t-elle déclaré, malgré le fait qu’Instagram s’est écrasé lorsqu’elle a ouvert un compte alors que tant de personnes essayaient de la suivre.

“C’est une torture pour moi. La raison pour laquelle je suis allée sur Instagram était de lancer cette ligne”, a-t-elle déclaré. “Ensuite, la pandémie a frappé et nous ne nous sommes pas lancés. J’étais donc coincé à être sur Instagram. Cela ne vient pas naturellement.”