Jennifer Aniston laser concentrée sur sa rivale Jennifer Lopez : rapport

Photo : Jennifer Aniston laser concentré sur sa rivale Jennifer Lopez : rapport

Jennifer Aniston et Jennifer Lopez partageraient apparemment le même amour pour le fitness et le fait d’être à leur meilleur.

Néanmoins, ces intérêts mutuels ont déclenché une compétition entre les deux divas, qui utilisaient initialement la salle de sport pour échapper à leurs malheurs.

Comme les fans le savent, Jennifer Lopez aurait demandé le divorce de son mari, Ben Affleck, après deux ans de mariage, tandis que Jennifer Aniston pleurait la perte de son cher ami et co-star de Friends, Matthew Perry, qui a quitté son deuil l’année dernière.

Selon un informateur, « maintenant qu’ils ont tous les deux plus de 50 ans et que le bassin de leur tranche d’âge est devenu plus petit, ils sont encore plus concentrés l’un sur l’autre ».

La source a ajouté : « Ils sont tous les deux obsédés par leur corps et avoir l’air sexy et être nommés sur toutes les listes ‘hot’, est quelque chose qu’ils recherchent toujours tous les deux. »

« Bien sûr, ils sont tous les deux passionnés par la santé et le bien-être, mais ne vous y trompez pas, c’est d’avoir l’air sexy qui leur donne le plus grand frisson », a également affirmé la source avant de passer au sujet suivant.