Jennifer Aniston fond en larmes quelques secondes à peine après son arrivée pour une réunion spéciale entre amis

JENNIFER Aniston a fondu en larmes quelques secondes à peine après son arrivée pour la spéciale retrouvailles des amis.

La réunion très attendue a été créée aujourd’hui sur HBO Max aux États-Unis et sur NOW et Sky One au Royaume-Uni.

🔵 Lisez notre blog en direct sur la réunion des amis pour les dernières mises à jour…

4 Jennifer Aniston a fondu en larmes dès qu’elle est entrée sur le plateau de la réunion des amis

Cela a vu les six membres de la distribution de Friends se retrouver sur le plateau original de l’émission pour la première fois depuis des décennies, et cela s’est avéré être un grand moment pour les stars ainsi que pour les téléspectateurs.

Le spectacle a commencé avec chacun des acteurs arrivant un par un, avec David Schwimmer d’abord sur le plateau suivi de Lisa Kudrow.

Alors qu’ils étaient clairement émus de se voir, Jennifer pleurait déjà en franchissant la porte et en les voyant sur le plateau.

Elle a dit: « C’est incroyable. Oh bizarre! Où est la boîte à mouchoirs? »

4 Le casting est arrivé un à la fois et Jennifer était ravie de voir Lisa Kudrow

4 Elle a donné un câlin massif à David Schwimmer avant d’atteindre la boîte de mouchoirs

Plus tard dans la série, les acteurs ont rejoint le présentateur James Corden pour discuter de leur passage dans leur émission et de leurs relations après la fin de celle-ci en 2004.

James a demandé à quelle fréquence ils se voyaient et Lisa a répondu: « Nous restons en contact, c’est sûr.

«Peut-être pas tous les jours mais tu sais, nous avons un tel lien d’avoir fait ce spectacle et forgé cette relation très étroite que chaque fois que vous envoyez un SMS ou appelez quelqu’un, ils vont reprendre.

L’émission de réunion voit également revenir un certain nombre de personnages récurrents préférés de la sitcom, notamment Christina Pickles et Elliott Gould, qui jouaient les parents de Ross et Monica, et Maggie Wheeler, qui était la tristement célèbre Janice.

Que puis-je lire d’autre sur Friends: The Reunion? Vous voulez en savoir plus sur le casting de Friends et l’épisode des retrouvailles? Nous avons ce qu’il vous faut… Qui sort avec Jennifer Aniston?

Amis: Le casting de la Réunion: Qui fait partie de la programmation?

Est-ce que l’un des Des amis jettent un rendez-vous dans la vraie vie?

Qui est Michel Stern et quelle est sa valeur nette?

Avec qui Matthew Perry est-il sorti?

Possède Courtney Cox eu une chirurgie plastique?

Qui est la petite amie de Matt LeBlanc, Aurora Mulligan?

Qui a David Schwimmer daté?

4 L’émission de retrouvailles a vu les six stars de retour sur le plateau pour la première fois depuis des années Crédit: © 2021 WarnerMedia Direct, LLC. Tous les droits sont réservés. HBO Max ™ est utilisé sous licence.

Il a également présenté des fans de célébrités, notamment David Beckham, Mindy Kaling et Reese Witherspoon, qui a joué la sœur de Rachel Jill dans un certain nombre d’épisodes.

Alors qu’ils parlaient de l’émission dans des discussions préenregistrées, Cindy Crawford, Cara Delevingne et Justin Bieber étaient à l’enregistrement pour modéliser certaines des tenues emblématiques de l’émission.

Friends The Reunion est disponible sur HBO Max aux États-Unis et NOW et Sky One au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui.