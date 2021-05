Jennifer Aniston fait l’éloge du camée de l’ex-mari Brad Pitt et révèle qu’il était l’un de ses invités préférés

L’acteur Jennifer Aniston a réfléchi à ses acteurs préférés qui ont joué dans la sitcom bien-aimée « Friends ».

Selon Fox News, Aniston, qui a joué Rachel Green dans la série incroyablement populaire, a parlé avec Access Hollywood de la prochaine réunion très attendue. Au cours de l’interview, Aniston a déclaré que son ex-mari, Brad Pitt, était l’une de ses stars préférées.

« M. Pitt était merveilleux, (il était) fantastique », a-t-elle déclaré. Pitt a fait une apparition sur l’épisode de la saison 8, «Celui avec la rumeur». Il a décrit Will Colbert dans l’épisode annuel de Thanksgiving et détestait toujours Rachel du lycée, ce qui a rendu le dîner gênant. Outre Aniston, les acteurs Courteney Cox et Lisa Kudrow ont également parlé de leurs stars préférées. Cox et Kudrow ont également nommé Paul Rudd, Tom Selleck, Ben Stiller, Reese Witherspoon et Alec Baldwin comme des stars invitées incroyables. La spéciale réunit Aniston, Cox et Kudrow avec les co-stars David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry à l’écran pour la première fois depuis la fin de la sitcom en 2004.

La réunion a été filmée sur la scène 24, sur le terrain du Warner Bros. Studio à Burbank, en Californie, où le spectacle a été tourné à l’origine. Il devait être filmé en 2020 mais a subi des retards en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a été annoncé la semaine dernière que le spécial retrouvailles mettra également en vedette une variété d’invités, dont David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, James Michael Tyler, Maggie Wheeler et Malala Yousafzai. « Amis: La Réunion » est diffusé sur HBO Max le 27 mai de cette année. Les fans indiens pourront assister à la spéciale retrouvailles sur Zee5. La plate-forme de streaming vidéo a récemment annoncé qu’elle présenterait en exclusivité la spéciale.

« Friends » a été diffusé à l’origine pendant 10 saisons sur NBC de 1994 à 2004. L’émission spéciale de réunion a été annoncée pour la première fois en février 2020 par HBO Max.Ben Winston dirige et produit la spéciale de réunion aux côtés des producteurs exécutifs de « Friends » Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane.La sitcom américaine a été présentée comme l’une des plus populaires et fait toujours parler d’elle parmi les fans, qui attendent avec impatience de revoir leurs stars préférées.La sitcom bien-aimée a suivi l’histoire de six amis dans la vingtaine. et 30 ans qui vivent à Manhattan, New York.