Jennifer Aniston est « tellement finie » d’annuler la culture : « N’y a-t-il pas de rédemption ?

Jennifer Aniston révèle exactement ce qu’elle pense de la culture d’annulation.

Aniston a expliqué qu’elle n’en était pas fan en se souvenant de son expérience avec le producteur de films en disgrâce et le violeur condamné Harvey Weinstein.

« J’en ai tellement marre d’annuler la culture », a déclaré Aniston WSJ. Revue. « Je viens probablement d’être annulé en disant cela. Je ne comprends tout simplement pas ce que cela signifie. … N’y a-t-il pas de rachat? Je ne sais pas. Je ne mets pas tout le monde dans le panier de Harvey Weinstein. »

Aniston, qui s’est récemment retrouvée au milieu de la controverse antisémite de Jamie Foxx, n’a pas d’histoires similaires aux femmes qui se sont manifestées contre Weinstein il y a des années, mais l’actrice se souvient de ce que c’était que de passer du temps avec le producteur.

« Ce n’est pas un mec, tu te dis : ‘Mon Dieu, j’ai hâte de sortir avec Harvey.’ Jamais. En fait, vous étiez comme, ‘Oh, mon Dieu, OK, suce ça' », se souvient Aniston. « Je me souviens en fait, il est venu me rendre visite sur un film pour me présenter un film. Et je me souviens avoir consciemment fait rester une personne dans ma caravane. »

Aniston et Weinstein ont travaillé ensemble sur « Derailed » en 2005. Le film est arrivé dans la foulée de son succès en tant que Rachel dans la sitcom « Friends », qui s’est déroulée de 1994 à 2004.

Depuis lors, Aniston est apparu dans « We’re the Millers », « Cake », « He’s Just Not That Into You », « Murder Mystery » et plus encore.

L’actrice de 54 ans a jonglé avec une carrière réussie et des relations. Aniston a été marié deux fois. Brad Pitt et Aniston se sont mariés de 2000 à 2005. La star de « Just Go With It » a également été mariée à Justin Theroux de 2015 à 2018.

« Cela a toujours été un peu difficile pour moi dans les relations, je pense, parce que j’étais vraiment un peu seul. Je ne sais pas. Mes parents, en surveillant la relation de ma famille, ne m’ont pas fait dire, ‘Oh, J’ai hâte de faire ça' », a révélé Aniston au point de vente. « Je n’aimais pas l’idée de sacrifier qui tu étais ou ce dont tu avais besoin, donc je ne savais pas vraiment comment faire ça. C’était donc presque plus facile d’être un peu en solo. Donc je n’avais pas vraiment formation dans ce donnant-donnant. »

Aniston pense toujours que les relations sont un « défi » pour elle.

« Il s’agit simplement de ne pas avoir peur de dire ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Et c’est toujours un défi pour moi dans une relation », a-t-elle admis. « Je suis vraiment bon dans tous les autres emplois que j’ai, et c’est en quelque sorte le seul domaine qui est un peu… »

En ce qui concerne sa vie amoureuse ces jours-ci, Aniston a partagé qu’elle ne se réveillait pas à côté de quelqu’un d’autre que son ami à quatre pattes.

« Mon chien. C’est avec qui je couche. »

