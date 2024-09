Jennifer Aniston donne un aperçu de l’intérieur de son manoir Bel-Air de 21 millions de dollars dans une vidéo pré-Emmys 2024

Jennifer Aniston invite ses « amis » des réseaux sociaux dans son somptueux manoir de 21 millions de dollars à Bel-Air, en Californie.

L’ancienne actrice de « Friends » a fait une visite non officielle de sa maison dans une vidéo rare partagé sur son Instagram Mardi, elle a été vue en train de se maquiller pour la 76e cérémonie des Primetime Emmy Awards.

« C’est la dernière soirée des Emmy @themorningshow », a écrit Aniston en légende du message, en taguant le « Morning Show » en l’honneur des 16 nominations de la série dimanche soir.

Jennifer Aniston a offert à ses abonnés Instagram une visite non officielle de sa maison dans une vidéo partagée mardi.

La vidéo de l’ancienne actrice de « Friends » mettait l’accent sur son glamour pour la 76e cérémonie des Primetime Emmy Awards qui s’est tenue dimanche. jenniferaniston/Instagram

Aniston a été photographiée en train de serrer une amie dans ses bras dans son immense salon. jenniferaniston/Instagram

Dans la vidéo, Aniston, 55 ans, a été vue en train de se faire maquiller dans son somptueux placard, qu’elle avait déjà dévoilé en février.

Le dressing est doté d’un éclairage de vanité classique d’Hollywood, de sièges confortables et de murs bleu pastel.

Plus tard, l’actrice a posé pour le défilé de sa robe bustier Oscar de la Renta dans ce qui semblait être le salon du nominé aux Emmy Awards.

Le salon spacieux bénéficie de beaucoup de lumière naturelle grâce à ses portes coulissantes en verre. jenniferaniston/Instagram

La nominée aux Emmy Awards a présenté sa robe dans son salon décoré d’innombrables œuvres d’art.

L’immense espace commun comprend une table basse moderne du milieu du siècle, des œuvres d’art abstraites et une sculpture unique sur le mur, avec du parquet en bois foncé dans tout le salon.

Le manoir d’Aniston semble également abriter une bibliothèque, qu’elle a quittée pour se rendre au salon, qui bénéficie d’un éclairage naturel qui semble infini grâce à ses portes coulissantes en verre du sol au plafond.

Bien qu’Aniston n’ait pas mis en valeur son entrée principale, elle a présenté son modeste paillasson utilisé pour protéger son magnifique sol.

Aniston a posé avec un membre de son équipe glamour avant les Emmy Awards. Instagram/lolavie

La star hollywoodienne a même dévoilé sa superbe porte d’entrée et l’entrée de sa maison. jenniferaniston/Instagram

La visite fortuite de la maison d’Aniston n’était cependant pas la vedette de la vidéo Instagram. Après que la fondatrice de LolaVie a publié le clip, bon nombre de ses près de 45 millions d’abonnés se sont rendus dans la section des commentaires pour s’extasier sur son look des Emmy Awards.

« Je parie que cette robe était lourde, mais elle était magnifique », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « la robe la plus époustouflante, je crois. »

La robe argentée d’Aniston était décorée de perles extravagantes qui ressemblaient presque à des coquillages. Elle a accessoirisé son look avec des bijoux Tiffany & Co. et arborait un brushing classique hollywoodien.

Elle a complété son look Emmy avec des bijoux Tiffany & Co.

Le manoir de 21 millions de dollars d’Aniston à Bel-Air, en Californie, dispose d’un immense jardin et d’une piscine. Actualités Splash

En plus de montrer sa garde-robe en février, Aniston a déjà donné de rares aperçus de sa maison dans le passé.

En 2021, elle a dévoilé ses superbes comptoirs de cuisine noirs et ses appareils électroménagers de pointe lors d’un tutoriel sur les smoothies. « Bonjour », a-t-elle déclaré. a sous-titré le message.

Plus tard, en 2022, la légende hollywoodienne a donné aux fans un aperçu de son immense salle de bain, dotée d’une fonction intérieure-extérieure. La vidéo mettait en vedette Aniston faire un tutoriel sur les cheveux pour sa ligne de soins capillaires, qu’elle a lancée l’année précédente.