Jennifer Aniston dit qu’elle ne mange qu’une seule puce lorsqu’elle est stressée ne descend pas bien

L’actrice emblématique des « amis » Jennifer Aniston est généralement très appréciée par Internet, mais quelque chose qu’elle a récemment dit n’a pas été bien accueillie par les fans. Lorsqu’il est stressé et d’humeur pour une collation, Aniston mange une seule puce ou un seul M&M. Oui, elle veut dire un seul morceau de puce. Dans une interview avec le magazine InStyle, Aniston a partagé des informations sur ses habitudes de grignotage et ses routines d’entraînement. Elle a révélé qu’elle maintenait un régime alimentaire très strict avec pratiquement aucun repas de triche. Alors, en période de stress où la plupart des gens pourraient se tourner vers une quantité discutable de malbouffe, que fait la star des « Friends » ? « Une puce. Croquez, croquez, croquez », a-t-elle déclaré. Lorsque la rédactrice en chef du magazine Laura Brown lui demande de vérifier si elle ne voulait dire qu’une seule puce, Aniston a confirmé.

L’acteur a déclaré qu’elle était généralement douée pour avoir une puce ou un M&M. Elle a poursuivi en disant qu’elle savait que c’était « ennuyeux ». « Pouvez-vous sentir mon mépris transpirer à travers l’écran ? » ajouta-t-elle en plaisantant.

Twitter avait beaucoup de réflexions sur l’habitude de la puce unique d’Aniston. Un utilisateur a composé ce dîner avec le scénario de Jennifer Aniston.

Je m’assois pour dîner avec Jennifer Aniston. une nuit parfaite au clair de lune. elle porte une seule chips de pomme de terre encore chaude et croustillante à sa bouche et le son de ses incisives presque parfaites qui les traversent résonne dans la salle à manger, surprenant les autres invités. « Vérifiez, s’il vous plaît, » dis-je – ray (@nraymz) 5 août 2021

« Je n’ai pensé à rien d’autre depuis que j’ai lu ce fait sur Jennifer Aniston », a écrit un autre.

Il y a eu beaucoup de commentaires sur le confort de manger et ce que cela implique.

Je suppose que c’est normal si vous êtes stressé toutes les 1,5 seconde pendant environ 45 minutes. — Michael Sweeney (@MichaelMSweeney) 5 août 2021

J’aurais un énorme pot de Ben et Jerry avec celui-ci croustillant si c’était moi, ça valait à peine la peine d’ouvrir le paquet juste pour 1 🤦‍♀️— Theresa Killen (@tmrkillen) 4 août 2021

Curieusement, manger une seule chips me stresserait encore plus — Benny Efosa (@EfosaBenny) 5 août 2021

Je comprends tout à fait, je viens de manger 1 pizza — Jeremy (@Feeling_MN75) 4 août 2021

Quelle bêtise !! Personne n’en mange qu’un et laisse le reste dans le sac !!!— Maaaaaaaaark !!! ️‍🌈🇪🇺 (@ThisIsMarksLife) 4 août 2021

Elle a également révélé que sa maîtrise de soi s’étendait également à l’alcool, selon un rapport de The Indian Express. Elle a dit que sa boisson préférée était une margarita « propre et sans sucre » ou une « margarita sale », et pas de boissons « exotiques ».

Pendant la pandémie, un autre commentaire d’Aniston avait agité Internet. Elle a partagé une photo d’une pièce de décoration d’arbre de Noël. La boule en bois ordinaire, vraisemblablement destinée à être accrochée au sapin de Noël, portait les mots «Notre première pandémie de 2020». relâchement pour ce que beaucoup considéraient comme une tentative de faire la lumière sur la pandémie.

Avertissement déclencheur : cet article peut être un déclencheur pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation. Si vous sentez que vous souffrez d’un trouble de l’alimentation, veuillez contacter un professionnel de la santé. Inde ressources peut être trouvé ici.

