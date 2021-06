Jennifer Aniston dévoile ses projets de mariage et se dit intéressée par la recherche d’un « partenaire fantastique »

La star de » Friends « , Jennifer Aniston, a déclaré dans une récente interview qu’elle n’avait pas hâte de redescendre l’allée, mais qu’elle espérait trouver un » partenaire fantastique « .

Dans une conversation avec le magazine People, Jennifer a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se remarier mais qu’elle souhaitait vivre une vie agréable avec un partenaire fantastique.

« Oh mon Dieu, je ne sais pas, ce n’est pas sur mon radar. Je suis intéressé à trouver un partenaire fantastique et à vivre une vie agréable et à m’amuser les uns avec les autres. C’est tout ce que nous devrions espérer. être gravé dans la pierre dans les documents juridiques », a déclaré l’acteur de 52 ans.

Lorsqu’on lui a demandé si elle trouvait le potentiel des rencontres en ligne, Jennifer a répondu : « Absolument non. Je vais simplement m’en tenir aux méthodes normales de rencontres. Demander à quelqu’un de vous inviter. C’est comme ça que je préférerais. »

La star gagnante d’un Emmy a également admis au magazine People qu’elle était « bénie » dans sa vie en disant : « Je suis dans un endroit vraiment paisible. J’ai un travail que j’aime, j’ai des gens dans ma vie qui sont tout pour moi , et j’ai de beaux chiens. »

L’acteur a été marié à l’acteur oscarisé Brad Pritt de 2000 à 2005. Ils ont ravivé une amitié après son divorce avec l’acteur Angelina Jolie. Brad a également assisté au 50e anniversaire de Jennifer en 2019. Lui et Jennifer ont également partagé un moment convivial aux Screen Actors Guild Awards 2020.

L’acteur de « The Morning Show » a ensuite été marié à Justin Theroux, de 2015 à 2017. Les deux restent en bons termes et se font toujours face. Pendant ce temps, ces dernières semaines, Brad a été lié au mannequin Nicole Poturalski.