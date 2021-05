Jennifer Aniston-David Schwimmer avouent s’être écrasés l’un sur l’autre, pourquoi cela n’a pas fonctionné pour eux

ALERTE SPOIL!

Bien que le casting de la réunion des « amis » ait parlé de ne pas se connecter pendant le tournage, des étincelles ont en effet volé entre deux personnages. L’une des révélations les plus choquantes faites sur les non scénarisés « Friends: The Reunion » a été Jennifer Aniston et David Schwimmer écrasés l’un sur l’autre au cours de la première saison de l’émission. C’est lorsque James Corden a demandé aux six acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, les deux ont avoué.

Corden a interrogé: « Pour demander ce que je considérerais comme une question effrontée. Il est impossible de ne pas réaliser et de ne pas voir les nouveaux acteurs à succès, tous jeunes, chauds et beaux. Il est inconcevable pour moi qu’il n’y ait peut-être pas de romances à l’écran. «

Ce à quoi Jennifer a immédiatement plaisanté: « Eh bien, je veux dire, David … » Schwimmer a ensuite révélé: « Ouais, la première saison, j’ai eu un gros béguin pour Jen. C’était comme deux navires qui passaient parce que l’un de nous était toujours en couple. Donc, nous n’avons jamais franchi cette frontière, nous avons respecté cela. «

Aniston entre les deux est intervenu et a déclaré que les sentiments étaient réciproques et a parlé du premier baiser partagé entre Ross Geller et Rachel Green au café de la deuxième saison.

LeBlanc entre les deux les taquinait en disant: « Bullsh * t! » Ajoutant qu’il plaisantait.

C’est à ce moment-là que Jen a raconté: « Je viens de me souvenir. Honnêtement, je me souviens avoir dit une fois à David: » Ça va être vraiment décevant si la première fois que toi et moi nous embrassons va être à la télévision nationale. » Effectivement, la première fois que nous nous sommes embrassés, c’était dans ce café. Nous venons de canaliser toute notre adoration et notre amour l’un pour l’autre vers Ross et Rachel. «

La séquence passe ensuite au plateau de l’appartement de Monica et Rachel où Courteney parle de ce baiser emblématique et révèle qu’elle est soulagée de ne pas avoir agi sur leur relation.

Cox a déclaré: « Cette scène dans le café lors de leur premier baiser … Je l’ai regardée l’autre jour et je pleurais. La tension était juste palpable, c’était juste parfait. Je suis tellement content que vous ne l’ayez pas fait parce que Je ne sais pas quoi … tu aurais juste été de grands acteurs. Mais mec, c’était quelque chose. «

Les premières séquences de David et Jennifer jouant et se taquinant comme un joli couple sont montrées, ce qui rendra les fans de Ross et Rachel plus émotifs.

David dit alors qu’il a été surpris que personne ne sache qu’ils avaient le béguin l’un pour l’autre. Il a dit: « J’ai repensé à la toute première année ou deux, lorsque nous avons des pauses de répétition, il y avait des moments où nous nous câlinions sur le canapé. »

Ce à quoi Jen a ajouté: « Ou nous allions nous endormir à la cuillère et nous endormir sur le canapé. »

Schwimmer dit alors: « Et je me dis: ‘Comment tout le monde ne savait-il pas que nous nous écrasions l’un sur l’autre? » « Cependant, le reste de la distribution, y compris Courteney, Lisa, Matthew et Matt, disent à l’unisson: » Nous savions, avec certitude. »

Donnant un peu de crédit au destin, on entend Cox dire: « Il y avait une situation où nous ne pouvions rien y faire. C’est génial, en fin de compte, parce que si vous aviez travaillé et que vous n’aviez pas travaillé, cela n’aurait probablement pas été aussi génial. . «

Eh bien, tout ce que nous pouvons dire, c’est que c’étaient des «homards» et que le destin avait autre chose en tête.

«Friends: The Reunion» peut être diffusé exclusivement sur ZEE5 en Inde.