Jennifer Aniston claque les médias sociaux, dit qu’il n’y a plus de stars de cinéma

Jennifer Aniston s’est montrée franche sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à dire qu’elle les “déteste”.

Non seulement l’ancienne de “Friends” déteste ça, mais elle a également révélé qu’être sur les réseaux sociaux était une “torture” pour elle.

“Je déteste les réseaux sociaux”, a admis Aniston Séduire. “Je ne suis pas doué pour ça… C’est une torture pour moi. La raison pour laquelle je suis allé sur Instagram était de lancer une ligne. Puis la pandémie a frappé et nous n’avons pas lancé. Alors j’étais juste coincé à être sur Instagram. ça vient naturellement.”

Aniston a également ouvert la sitcom bien-aimée dans laquelle elle a joué, spéculant que l’absence de médias sociaux est l’une des raisons de sa popularité constante.

JENNIFER ANISTON DIT QU’ELLE N’A PAS BESOIN DE MARIAGE ET D’ENFANTS POUR ÊTRE HEUREUSE

“Il y a des gens qui disent que regarder ‘Friends’ les a sauvés pendant le diagnostic du cancer, ou tant de gens avec tellement de gratitude pour une petite émission”, a déclaré Aniston. “Nous nous aimions vraiment et nous prenions soin les uns des autres. Je ne sais pas pourquoi ça résonne encore, il n’y a pas d’iPhone. Ce sont juste des gens qui se parlent. Plus personne ne se parle.”

La femme de 53 ans s’est également ouverte sur Hollywood, partageant ses réflexions sur le concept de ce que la célébrité est considérée de nos jours.

“J’ai l’impression qu’il est en train de mourir”, a-t-elle déclaré à propos du glamour hollywoodien. “Il n’y a plus de stars de cinéma. Il n’y a plus de glamour. Même les soirées des Oscars étaient si amusantes.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ailleurs dans l’interview, la star hollywoodienne a parlé de ses problèmes de fertilité, révélant qu’elle avait essayé de tomber enceinte par fécondation in vitro.

“J’essayais de … C’était une route difficile pour moi, la route de la fabrication de bébés”, a déclaré Aniston au point de vente. “Toutes les années et les années et les années de spéculation … C’était vraiment difficile. Je passais par la FIV, buvant des thés chinois, etc. Je jetais tout dessus. J’aurais donné n’importe quoi si quelqu’un avait dit à moi, ‘Congelez vos œufs. Faites-vous une faveur.’ Vous n’y pensez tout simplement pas. Alors me voici aujourd’hui. Le navire a appareillé.