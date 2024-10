Jennifer Aniston brise le silence sur les rumeurs concernant sa relation avec Barack Obama

Jennifer Aniston et Barack Obama en couple ?

Vraiment?

Eh bien, si vous lisez les tabloïds, apparemment, cela fait la une des journaux, et Aniston a été interrogée à ce sujet lors de sa récente apparition dans « Jimmy Kimmel Live ! » Selon le magazine PEOPLE, On lui a montré des titres incluant « La vérité sur Jen et Barack », qui disait également que Michelle Obama avait été « trahie alors qu’Aniston volait l’attention de son mari ».

Par PERSONNESles tabloïds ont déclaré qu’Aniston et Obama étaient « obsédés l’un par l’autre ».

Alors, qu’est-ce qu’Aniston avait à dire à ce sujet ? Eh bien, elle a également entendu parler de ces gros titres.

« De tous les appels que vous recevez de votre publiciste, où vous vous dites simplement : « Oh, non, qu’est-ce que ça va être ? Ou l’e-mail disant, vous savez, un tabloïd ringard va inventer une histoire, et puis c’est tout.

Aniston a dit à Kimmel qu’elle n’était pas « en colère contre ça ». Et elle a été claire en disant que les gros titres des tabloïds sont « absolument faux ».

«Je l’ai rencontré une fois», dit-elle. « Je connais Michelle plus que lui. »

Donc non, du moins pas selon Aniston, les tabloïds sont – choquants – faux.