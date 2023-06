Jennifer Aniston admet qu’elle avait l’habitude de se sentir «cassé ou de souffrir» après avoir trop fait d’entraînement

Sous le personnage de « it girl » qu’elle incarne depuis des décennies, Jennifer Aniston dit qu’un corps auparavant « brûlé » repose.

Aniston, 54 ans, dit que la façon dont elle a précédemment attaqué ses séances d’entraînement était non seulement « intimidante », mais aussi débilitante.

« Quand vous êtes dans un état d’esprit de ‘J’ai besoin de faire 45 minutes de cardio ou je n’aurai pas un bon entraînement’, c’est intimidant », a-t-elle déclaré à InStyle.

« J’y ai cru pendant si longtemps. Je me suis juste brûlé et brisé mon corps. »

« Vous ne pensez pas ou ne faites pas vraiment un bon entraînement lorsque vous faites quelque chose encore et encore », explique-t-elle à propos de son régime précédent, qui comprenait « la monotonie de se cogner sur un tapis roulant pendant 45 minutes ».

Les activités ont tellement pesé sur Aniston qu’elle dit: « Mon physiothérapeute m’a donné une poupée Barbie recouverte de ruban Kinesio » pour illustrer « toutes les blessures que j’ai subies au cours des 15 dernières années ».

Aniston a déclaré qu’elle avait depuis pivoté vers un mouvement à faible impact dans un nouveau partenariat avec Pvolve.

L’actrice a déclaré que la meilleure partie de sa nouvelle routine est que « Après une séance d’entraînement, je ne ressens pas de fatigue folle, de fracture ou de douleur. »

Elle a également noté qu’elle aime s’entraîner avec des amis plutôt que seule.

« Faire son propre entraînement tout seul, meh. Si tu mets de la bonne musique, tu peux t’amuser, mais j’aime être guidé. C’est trop facile pour moi de faire les choses moins correctement que je ne le devrais. »

Aniston a récemment parlé à People de son ancien état d’esprit lorsqu’il s’agissait de s’entraîner.

« Nos esprits avaient l’habitude de penser, nous devons avoir mal ; pas de douleur, pas de gain. Cela doit être une heure d’entraînement. Vous devez vous entraîner trois fois par jour. »

« Surtout lorsque nous entrons dans nos belles périodes plus âgées, nous devons garder cela excitant. Et nous devons être plus gentils avec notre corps », a-t-elle expliqué.

Même avec de l’exercice, l’ancienne actrice de « Friends » a précisé qu’elle ne se restreignait pas.

« C’est juste des calories entrantes, des calories dépensées, de la nutrition, qu’est-ce que vous nourrissez votre corps ? Ne mangez pas de merde. Vous devez dormir suffisamment. Vous devez boire des tonnes et des tonnes et des tonnes d’eau. Il faut aussi se donner les 20% de plaisir et de gourmandise et passer un bon moment et se faire plaisir », a-t-elle déclaré à People.

« Pour moi, je ne pourrais pas faire ça saintement, ne jamais dérailler ou dévier du plan de bien-être parfait parce que j’aime me faire plaisir. »