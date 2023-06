Jennifer Aniston, 54 ans, riposte aux personnes qui complimentent son âge : « Je ne peux pas le supporter »

Jennifer Aniston a admis qu’elle détestait ça quand elle entendait ce compliment vieillissant sur son âge.

La star de « Friends », âgée de 54 ans, a affirmé que la phrase « Tu es superbe pour ton âge » est un compliment détourné « lancé à des femmes d’une beauté intemporelle ».

« Cela me rend fou, je ne peux pas le supporter », a déclaré Anniston lors d’une interview avec British Vogue.

JENNIFER ANISTON ADMET QU’ELLE AVAIT L’habitude de se sentir « cassé ou dans la douleur » d’exagérer les séances d’entraînement

L’actrice de « Murder Mystery » a suggéré qu’il devrait plutôt être, « tu es superbe – point final ».

Elle a continué à parler franchement de la phrase.

« C’est une habitude de la société que nous ayons ces marqueurs comme, ‘Eh bien, vous êtes à ce stade, donc pour votre âge… Je ne comprends même pas ce que cela signifie. »

JENNIFER ANISTON RÉVÈLE L’INFERTILITÉ, LE VOYAGE DE FIV : « JE LANCE TOUT SUR ELLE »

Aniston a réfléchi sur sa jeunesse et a avoué qu’elle se sentait plus forte dans la cinquantaine que dans la vingtaine.

« Je suis en meilleure forme que lorsque j’avais 20 ans », a-t-elle déclaré. « Je me sens mieux dans ma tête, mon corps et mon esprit. Tout va mieux à 100 %. »

La gagnante d’un Emmy a parlé de sa routine de conditionnement physique et de son évolution au fil des ans. Aniston a ajouté qu’elle avait trouvé des moyens de rendre les entraînements modernes plus « élégants » mais « extrêmement robustes ».

« Avant, c’était marteler, marteler, marteler. Vous deviez faire 45 minutes à une heure de cardio, sinon vous ne faisiez pas d’exercice », a-t-elle fait remarquer.

« Non seulement vous stressez votre corps, mais vous vous épuisez – qui veut faire ça du tout? »

Aniston a poursuivi en disant qu’elle se concentrait sur son bien-être et sa longévité.

« Ma famille vit longtemps, surtout du côté de mon père – je veux m’épanouir, je ne veux pas juste être en vie », a souligné Aniston.

Pendant ce temps, la star de « Just Go With It » a précédemment déclaré qu’elle « s’était cassé le corps » en tentant des routines d’entraînement débilitantes.

« Quand vous êtes dans un état d’esprit de ‘J’ai besoin de faire 45 minutes de cardio, ou je n’aurai pas un bon entraînement’, c’est intimidant », a-t-elle déclaré à InStyle plus tôt cette semaine.

« J’y ai cru pendant si longtemps. Je me suis juste brûlé et brisé mon corps. »

Aniston a incarné Rachel Green dans la série comique à succès « Friends » de 1994 à 2004.