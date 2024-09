Jennie Snyder Urman, la showrunner de Matlock, évoque ce revirement radical

ATTENTION SPOILER ! Cette histoire contient des détails sur le premier épisode de Matlock sur CBS.

Les téléspectateurs qui s’attendaient à une version simple avec changement de genre de la série télévisée classique mettant en vedette Andy Griffith ont eu droit à une tournure inattendue à la fin de l’épisode.

Au lieu de voir la douce petite Madeline « Matty » Matlock rentrer chez elle dans sa modeste maison et son chat, nous découvrons que cette brillante avocate d’une soixantaine d’années est en réalité en mission secrète pour démanteler le cabinet d’avocats qui aurait pu empêcher les opioïdes de tuer tant de personnes (comme sa fille, dont elle élève désormais le fils avec son mari).

Les cibles de Matty sont Olympia (Skye P. Marshall), une avocate chevronnée et porte-parole clé assoiffée de justice ; l’ex-mari/avocat d’Olympia, Julian (Jason Ritter), et son père Julian Sr. (Beau Bridges), qui dirige le cabinet que Matty veut détruire.

Ici, la créatrice et showrunner Jennie Snyder Urman explique pourquoi elle a décidé de renverser la situation dans le remake et ce à quoi nous pouvons nous attendre à la fin de la première saison du drame sur CBS.

DATE LIMITE Donc le pilote passe de « oh, c’est l’histoire d’une gentille dame âgée qui retourne au travail » à « Putain de merde ! ça vient avec une touche hardcore. Est-ce que tout cela faisait partie de votre argumentaire initial ? Comment en êtes-vous arrivé là ?

JENNIE SNYDER-URMAN Cela faisait partie du pitch original. Quand j’ai réfléchi à ce que je ferais si je devais adapter ce titre, je me suis demandé ce qui serait différent. Bien sûr, j’allais commencer avec une protagoniste féminine, mais je ne voulais pas faire une version inversée de genre qui ne serait pas intéressante. J’ai donc commencé à penser qu’elle était peut-être en utilisant Le nom de Matlock. Je me suis lancé un défi. Je peux continuer à dire au public qu’il la sous-estime, mais il se fait avoir à la fin. Je savais que je voulais qu’elle ait une colonne vertébrale d’acier tout au long du spectacle, qu’il y avait de vrais enjeux, qu’il y avait quelque chose de réel et de profond que nous pouvions explorer en termes de deuil et de perte et de notre responsabilité les uns envers les autres, la responsabilité de la profession juridique en termes de ce qui est votre responsabilité envers la santé publique par rapport à votre travail en tant qu’avocat de ne pas faire quelque chose qui pourrait nuire à votre client. J’avais lu un article sur un cabinet d’avocats qui avait été sanctionné pour avoir caché des documents dans la crise des opioïdes, et cela m’est resté en tête pendant longtemps. J’avais lu tous ces livres avant Dopesick, et je me souviens avoir essayé d’obtenir les droits très tôt, donc tout était dans ma tête en même temps. On ne sait jamais à quoi ressemblera la soupe de choses, comment les synapses vont se connecter dans votre cerveau. Pourquoi une femme comme ça voudrait-elle retourner dans un cabinet d’avocats ? Qu’est-ce qui pourrait être suffisamment profond et significatif ? Puis l’histoire s’est déroulée. Alors je l’ai lancé, du début à la fin.

DEADLINE Alors la gentille petite dame que l’on voit au début… est-ce qu’on va découvrir, loin du cabinet d’avocats, qu’elle est loin de ça ?

OURMAND Dans le pilote, vous devez vraiment avoir l’impression de profiter d’une comédie dans laquelle un poisson sort de l’eau. Et puis, tout d’un coup, la fin arrive et vous êtes surpris. À partir du deuxième épisode, vous êtes à l’intérieur avec elle. Vous avez donc le privilège de savoir qu’elle est en mission secrète. C’est une espionne, en gros. Va-t-elle se faire prendre ? Ne va-t-elle pas se faire prendre ? Nous commençons à développer la vie de famille et vous commencez à en apprendre davantage sur Madeline Kingston. Vous commencez à en apprendre davantage sur sa famille, sur son mariage, sur son petit-fils, sur sa fille. Vous rencontrerez sa fille par la suite dans des flashbacks et vous irez en quelque sorte au cœur de l’histoire, à ce moment où Matty a décidé qu’elle avait un plan. Va-t-elle se faire prendre et s’enthousiasmer lorsqu’elle sera plus maligne que quelqu’un, ou s’inquiéter lorsqu’elle ne le sera pas ?

DATE LIMITE La partie hardcore n’est définitivement pas une comédie.

URBAIN Non, j’aime avoir une gamme de tons dans une pièce. On peut rire, puis passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, à condition de prendre le personnage au sérieux, sa situation au sérieux et d’être honnête sur sa vie émotionnelle.

DEADLINE Alors verrons-nous Matty à la maison expliquant à quel point elle déteste devoir jouer la gentille petite vieille dame au travail ?

URBAIN Eh bien, à la fin du pilote, elle dit : « ces putains de bonbons au caramel. » Elle n’est pas fan, mais ils lui vendent des petites dames. Madeline Kingston est un personnage beaucoup plus direct, beaucoup plus déterminé et plus dur que Matty Matlock. Nous abordons les différences entre elle et l’origine du personnage de Matty Matlock. Vous en apprendrez plus à ce sujet. Nous essayons vraiment de continuer à révéler des choses au fur et à mesure que la série avance.

DATE LIMITE Je peux donc supposer qu’il y aura la partie sérialisée de la saison, mais chaque épisode comportera également des histoires B et C sur des affaires sur lesquelles elle travaille ?

URBAIN Il y aura une affaire judiciaire importante et solide sur laquelle Matty travaillera de manière épisodique. C’est donc vraiment l’histoire. Ensuite, nous avons l’espionne, l’agent secret qui revient toujours et qui est l’aspect sérialisé. Les relations sont les aspects sérialisés, et l’histoire d’amour centrale, pour moi, est la relation avec Olympia et Matty – et la façon dont ils se rencontrent et se séparent. Lorsque Matty commence cette mission, les gens sont en quelque sorte des joueurs sur un échiquier. Au fur et à mesure qu’elle s’y plonge, ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. Elle s’attache émotionnellement et toutes les raisons pour lesquelles être sous couverture est un défi pour elle deviennent donc une grande partie de la narration également.

DATE LIMITE Pouvez-vous aborder les défis liés à la représentation d’une femme âgée sur le lieu de travail et vous assurer que le langage ne semble pas âgiste ?

OURMAND J’ai suivi mon instinct et j’ai essayé de jouer avec les attentes des gens avant de les subvertir. Souvent, nous disons des choses pour que les autres ne puissent pas nous blesser. Il y a un peu de ça. Matty utilise ça. Elle utilise le fait que les gens vont la sous-estimer. Les gens vont penser qu’elle est une gentille petite dame qui n’a pas grand-chose à faire à part payer ses factures. Et elle va s’en servir. C’est un peu comme si on la sous-estimait, si on l’osait. Nous nous sommes amusés avec les blagues parce que l’humour est aussi une grande partie de la série, et j’espère que nous avons trouvé l’équilibre où nous pouvons dire des choses et nous amuser avec ça, mais aussi en fin de compte, ce que nous faisons, c’est rendre hommage à ce qu’une femme plus âgée peut faire et dont elle est capable. Et ça, pour moi, c’est vraiment passionnant.

DATE LIMITE Combien de temps voulez-vous garder le secret ? Allez-vous le résoudre d’ici la fin de la saison ?

URBAIN Matty ne veut pas être exposé, je le dis. Je voulais que le mystère que nous avons lancé soit résolu à 100 % d’ici la fin de la saison. Cela nous laissera avec de nouveaux problèmes.

DEADLINE Comment s’est déroulée votre collaboration avec Kathy Bates ?

URBAIN C’est un rêve devenu réalité de pouvoir observer son processus et la profondeur avec laquelle elle écrit les scénarios. C’est un véritable honneur de travailler avec elle et de la voir appliquer sa rigueur aux mots que les auteurs et moi avons mis ensemble. C’est inspirant. Avec un personnage aussi compliqué, il faut quelqu’un de magistral aux commandes, car souvent, elle dit une chose au public, mais j’ai besoin que ses yeux lui disent autre chose.

Un rappel de la Matlock le pilote sera diffusé le 10 octobre, puis l’épisode 2 sera diffusé pendant la semaine de première officielle de CBS le 17 octobre. Matlock sera également disponible sur Paramount+.