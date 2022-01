Jennie Nguyen et le problème de racisme de Real Housewives de Bravo

Cette semaine, Bravo a licencié l’une de ses vraies femmes au foyer. Le réseau a annoncé via une publication Instagram que Jennie Nguyen, une recrue apparaissant sur Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City, ne serait plus un acteur au milieu des accusations de racisme. Plus tôt ce mois-ci, des captures d’écran des publications Facebook supprimées de Nguyen avec des commentaires anti-Black et anti-Black Lives Matter ont été publiées sur Reddit et ont depuis fait le tour des médias sociaux. Le 20 janvier, elle a admis que les publications étaient les siennes et s’est excusée via la publication Instagram, mais cela n’a pas suffi.

Dans sa publication Instagram, Bravo a déclaré: « À l’avenir, nous travaillerons pour améliorer nos processus afin de nous assurer que nous prenons des décisions de casting mieux informées et plus réfléchies. »

Le licenciement de Nguyen a été considéré par de nombreux fans comme la bonne chose à faire, mais la résiliation soulève des questions sur l’endroit où Bravo trace la ligne.

Si les commentaires passés de Jennie sont un motif de licenciement, qu’en est-il de quelqu’un comme Ramona Singer qui, selon les tabloïds, a fait l’objet d’une enquête par Bravo pour avoir fait un commentaire raciste à propos d’un autre membre de la distribution, Eboni K. Williams ? La chanteuse a également participé récemment à une émission dérivée de Housewife où elle s’est disputée et maudite avec sa coéquipière Kenya Moore et l’a appelée à plusieurs reprises «Porsha», qui est la coéquipière de Moore à Atlanta. (Moore et Porsha sont noirs.)

Qu’en est-il de la coéquipière de Singer, Luann De Lesseps, qui est apparue dans la série en costume de blackface en 2018 ? (Lesseps a nié qu’elle portait un visage noir.) Et où était Bravo quand Tiffany Moon, un membre de la distribution américaine d’origine asiatique sur Les vraies femmes au foyer de Dallas, s’est plaint de racisme manifeste à son encontre, y compris par l’un de ses camarades de casting, Brandi Redmond, qui s’est filmée en train de se moquer des Américains d’origine asiatique dans une publication sur les réseaux sociaux en 2017 ?

Je ne suis pas au courant du calcul de l’emploi des femmes au foyer de Bravo, mais le comportement odieux et souvent sectaire de certaines de ses femmes au foyer ressemble plus à une caractéristique de sa conception qu’à un bogue. La franchise Real Housewives existe parce que Bravo lance des femmes qui possèdent une richesse embarrassante et un manque de honte mortifiant. Ce dernier permet aux femmes de lancer des boissons, d’insulter les maris et les proches de l’autre et de se moquer de la situation financière de l’autre à la télévision saison après saison. Comme Bravo l’a découvert, la chronique de l’intersection de la richesse et de l’impudeur se traduit par des membres de la distribution qui présentent un large éventail de comportements horribles, y compris le racisme et le sectarisme.

Créer une femme au foyer déséquilibrée divertissement tout en s’assurant que tous sont de «bonnes» personnes pourrait signifier la tâche impossible de démanteler sa propre machine, découvre Bravo.

Pourquoi le mauvais comportement des femmes au foyer ne s’arrête pas à Jennie

Certains des membres de la distribution ne le réalisent peut-être pas pleinement, mais les vraies femmes au foyer de Bravo ne sont pas vraiment ambitieuses. Pendant des années, le réseau a fait un travail impeccable pour ne pas dévoiler le jeu : est-ce qu’être une vraie femme au foyer est un honneur ou une malédiction ? Un symbole de statut ? Est-ce un aperçu du glamour ou un spectacle de clown ? Ce n’est pas clair, en partie grâce au « Bravo wink » dans lequel la chaîne suit habilement la ligne en célébrant, en se moquant et en encaissant ses différentes femmes au foyer. De cette façon, ils ont réussi à amener des dizaines et des dizaines de personnes aisées à sacrifier leur vie privée et leur dignité pour notre divertissement.

Ils ont construit une machine parfaite pour humilier les riches tout en leur permettant de se sentir comme des gagnants. C’est un Hunger Games volontaire pour les mondains en herbe.

Je suis un ardent partisan de Salt Lake City, Beverly Hills, Potomac, Atlanta, et La ville de New York, et je touche légèrement Orange County et Miami. Si je suis à l’écoute, c’est parce que j’aime être témoin du désordre. Bien que j’apprécie que ces femmes vivent dans des maisons somptueuses et boivent des margaritas épicées dans des restaurants chics, je suis vraiment ici pour le chaos de Dorinda Medley disant ivre à une maison de femmes au foyer en conflit qu’elle « l’a rendu agréable », Karen Huger et Gizelle Bryant se moquant des vêtements et de l’âge de l’autre, et Jen Shah fuyant les fédéraux à l’extérieur de Beauty Lab + Laser.

Chacune de ces émissions fonctionne sur l’assurance implicite que malgré une richesse obscène, les gens ne peuvent pas se payer d’être idiots. Chaque spectacle produit ses propres petits drames, alliances et rivalités. Le résultat est une évasion extrêmement divertissante et sans effort, particulièrement bienvenue lorsque le monde réel produit apparemment une nouvelle horreur fraîche pour nous terroriser quotidiennement.

Il y a des moments, cependant, où la franchise ne peut pas éviter les très grandes choses qui se passent dans le monde réel. La ville de New York traité de l’élection de 2016; Beverly Hills eu des épisodes où l’audience de confirmation de la Cour suprême de Me Too et Brett Kavanaugh a été discutée; et au cours de la dernière année, plusieurs émissions ont présenté des femmes au foyer face à la pandémie. Récemment aussi, il y a eu une pression pour que Bravo reflète le calcul racial qui se produit aux États-Unis. Bravo montre comme Charme du Sud et Règles de Vanderpump a fait l’objet de critiques pour les actions racistes des membres de la distribution, et ces derniers ont renvoyé les membres de la distribution à leur sujet.

Tout cela soulève cependant une question existentielle pour Bravo. Lorsque vous examinez la vie de personnes très riches, vous examinez les privilèges et la richesse qui sont des sous-produits de l’inégalité raciale et d’un système intrinsèquement exclusif. Ce n’est donc pas vraiment une surprise que certaines de ces personnes fassent preuve de sectarisme. Omettre cet aspect de la richesse ou prétendre qu’il n’existe pas, comme Bravo l’a peut-être fait avec certaines de ses femmes au foyer, semble flagrant à sa manière. Mais continuer à plate-forme racistes n’est pas juste non plus.

Lorsque Bravo essaie de résoudre ces problèmes, cela crée souvent un nouveau type de gâchis, les femmes de couleur étant soit terrorisées, soit montrées aussi racistes que leurs homologues blanches.

Le manque de diversité de certains De vraies femmes au foyer spectacles a été un sujet de conversation en cours. Le New York Times soulignait en 2019 : « Si moins de la moitié de la ville est blanche, pourquoi 100 % du casting de Les vraies femmes au foyer de New York blanc? » De la même manière, Beverly Hills et Orange County ont fait l’objet du même examen minutieux, bien que démographiquement, ils soient moins diversifiés sur le plan racial que New York.

Mon côté le plus cynique se demande si mettre des femmes de couleur dans ces émissions à prédominance blanche est une victoire. Si nous sommes censés rire de ces émissions et considérer certaines de ces femmes punchlines (par exemple, Ramona Singer a été montrée en train de déféquer accidentellement sur les sols comme si elle était un animal non dressé), est-ce vraiment une victoire pour la diversité si vous montrez aux femmes de couleur agissant de la même manière ?

Il y a probablement un argument selon lequel la véritable égalité montre que les femmes de couleur peuvent être aussi riches et aussi insipides que leurs homologues blanches. Il faut également faire valoir que les femmes de couleur devraient être autorisées à encaisser et à surfer sur la vague publicitaire de la chaîne également. Mais comme les émissions le prouvent encore et encore, c’est un peu plus compliqué que ça.

Potomac et Atlanta – qui présentent des acteurs noirs – ont été les émissions les plus amusantes et les plus divertissantes de la chaîne, et Bravo s’est appuyé sur leur pouvoir de star. Un témoignage de ladite puissance: Nicki Minaj, une fan de longue date, a animé une partie du plus récent Potomac réunion.

Cependant, les membres de la distribution sur Potomac et Atlanta ont parlé de l’intérieur et de l’extérieur pression de représentation – comment ils réfléchissent constamment à la façon dont ils représentent la culture noire et la féminité noire d’une manière que les autres femmes au foyer ne semblent pas affronter. Et lorsque les femmes au foyer de couleur sont critiquées par les fans sur les réseaux sociaux pour le mauvais comportement quotidien que nous attendons de n’importe qui dans ces émissions, la critique a souvent un penchant ouvertement raciste.

Monique Samuels et Porsha Williams – deux femmes noires – ont eu des altercations physiques dans leurs émissions respectives qui ont été encadrées négativement (Samuels n’est pas revenu à Potomac). En même temps, Bravo glorifie les explosions physiques sur le blanc à prédominance New Jersey et traite le temps Beverly Hills‘ Lisa Rinna a menacé Kim Richards avec un verre brisé comme un moment emblématique.

Jennie est licenciée pour commentaires racistes alors que le tournage aurait lieu – une première dans l’histoire de Bravo, car les licenciements ont tendance à se produire discrètement entre les saisons. Pourtant, il y a eu de nombreuses autres femmes au foyer, dont la plupart sont des femmes blanches, qui ont agi de cette façon pendant des années en toute impunité.

En réponse au calcul racial réel et à la pression croissante pour diversifier ses distributions, Bravo a ajouté Eboni K. Williams à New York, Tiffany Moon à Dallas, et Garcelle Beauvais et Crystal Kung Minkoff à Beverly Hills. Certains de ces ajouts se sont mieux comportés que d’autres.

Beauvais et Minkoff ont déjà eu plus d’exemples au cours de leurs courts mandats au cours desquels ils ont parlé d’inégalité et de racisme avec leurs camarades d’une manière qui semblait, du moins à l’écran, organique ou naturelle. Ils ont également été parfois fermés par d’autres membres de la distribution qui, par exemple, ont affirmé ne pas « voir la couleur ». Alors que les fans se sont rangés du côté de Minkoff et Beauvais dans ces moments, la série les a apparemment mis dans une position d’éduquer leurs camarades de casting sur le racisme – quelque chose qui est bien plus lourd que le tarif typique de Housewife comme se battre pour un chien nommé Lucy Lucy Apple Juice ou si oui ou non ils avaient l’impression que le retard constant d’un autre membre de la distribution était un profond défaut de caractère.

Insérer des femmes de couleur dans les cercles à prédominance blanche créés par Bravo peut donner l’impression que Bravo essaie de réparer ses erreurs passées.

Williams et Moon se sentaient moins comme des femmes au foyer traditionnelles que comme des personnes spécifiquement placées par les producteurs dans leurs émissions respectives pour dénoncer les sectarismes existants dans la distribution – ce qui n’est juste pour aucune des femmes. Leurs apparitions n’ont pas non plus plu à certains fans, qui se sont rangés du côté des femmes au foyer existantes que Williams et Moon remettaient en question, et qui ont blâmé Williams et Moon pour les « mauvaises » saisons.

Après la saison de Williams New York, Bravo a mis le spectacle en pause et n’a pas eu de réunion. De même, après la saison de Moon de Dallas et au milieu des rapports de mauvaises notes, Bravo a mis l’émission en pause indéfinie.

Le coup de génie de Bravo avec Real Housewives a été de trouver des femmes riches prêtes à se comporter comme des monstres sans classe devant la caméra. Se battre, crier, manipuler, tricher et même se livrer à des crimes passibles de poursuites fédérales ont tous été des avantages nets pour la série. Maintenant que le réseau et ses sociétés de production ont trouvé une limite avec Nguyen, les fans soulèvent raisonnablement des questions sur le comportement des femmes au foyer anciennes et actuelles. (Kelly Dodd, une Orange County Housewife, n’est pas revenue à la série après sa cinquième saison après un comportement problématique et une histoire de remarques racistes, mais Bravo n’a pas publié de déclaration comme elle l’a fait avec Nguyen.)

Si le racisme sur les réseaux sociaux est la ligne infranchissable, cela signifie-t-il que tout ce qui se passe à l’écran – mais pas sur les réseaux sociaux – et n’est pas aussi sauvagement et ouvertement raciste que les messages Facebook de Nguyen – est acceptable ?

Nguyen tire de Salt Lake City peut être la fin de la controverse actuelle, mais cela place également le réseau dans une situation étrange d’application de l’éthique à une machine qu’il a peaufinée pour être aussi contraire à l’éthique que légalement et socialement possible. Le regarder se dérouler dans la vraie vie est très différent, et cela pourrait s’avérer plus compliqué que l’émission Bravo diffusée.