‘Jennie Nguyen de RHOSLC blâme l’équipe des médias sociaux pour ses publications offensantes sur Facebook – Regardez

La star de « RHOSLC », Jennie Nguyen, a déclaré qu’elle était « fière d’être républicaine » après avoir été licenciée par Bravo pour avoir refait surface sur des publications controversées sur Facebook.

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City Star Jennie Nguyen, 44 ans, s’est exprimée après avoir été licenciée de la série à succès Bravo pour des publications Facebook controversées de 2020. Dans une vidéo Instagram Live, Jennie a blâmé une « équipe de personnes » l’aidant avec les médias sociaux pour avoir partagé les publications offensantes sur un Facebook page. « Je veux juste que vous compreniez que, pendant ce temps, j’avais une équipe de personnes qui m’aidait. Qu’ils aient posté [or] J’ai posté, ça n’a pas vraiment d’importance à ce stade », a-t-elle déclaré mercredi 26 janvier, aux côtés de son amie noire. Michael.

« Pour moi, c’est sur mon compte et j’assume l’entière responsabilité de ce qui a été publié », a-t-elle également déclaré. « Je sais que j’ai blessé beaucoup de gens. Mon point de vue à cette époque en 2020 était émouvant et cela me rappelle beaucoup de souvenirs pendant cette période où nous avons traversé une année aussi tragique et terrible », a-t-elle expliqué, qualifiant les messages de « dégoûtants ».

Elle a ensuite défendu sa position politique en tant que républicaine. «Je veux que vous compreniez que ma position politique, je la soutiens toujours. Je suis très fier d’être républicain. Je suis fière de pouvoir dire que j’ai aussi la liberté d’expression et d’avoir une opinion », a-t-elle ajouté. « Je ne tolère pas la violence, mais je soutiens mes forces de l’ordre. Je sais que dans chaque profession, il y a du bon et du mauvais. Je ne supporte pas le mal. Je ne soutiens pas la brutalité avec les Noirs ou avec n’importe quelle race… mais je soutiens mes forces de l’ordre, mais cela ne me rend pas raciste. Pour soutenir ma position politique, cela ne fait pas de moi un raciste. Je veux que vous compreniez cela.

Michael, qui a déclaré s’identifier comme un homme noir gay, l’a également défendue. « Au fil du temps, j’ai dû l’éduquer sur l’ensemble de Black Lives Matter et tout ce genre parce que je suis un homme noir gay, donc je le vis tous les jours », a-t-il déclaré en direct. « Quiconque dit qu’elle l’a payé pour être là ou qu’elle a sorti la carte d’ami, je vois tous vos commentaires… mais voici la réalité. Je connais Jennie et je connais son caractère et je connais la personne qu’elle est à l’intérieur. Elle n’est pas raciste. »

Les dernières excuses de Jennie surviennent juste un jour après que Bravo a annoncé qu’il avait « cessé de filmer » avec Jennie pour la troisième saison à venir de l’émission. Le réseau a également partagé qu’il travaillait à apporter des améliorations à qui fera partie du RHOSLC coulé dans le futur. « Nous reconnaissons que nous n’avons pas pris les mesures appropriées une fois que ses publications offensantes sur les réseaux sociaux ont été portées à notre attention. À l’avenir, nous travaillerons pour améliorer nos processus afin de nous assurer que nous prenons des décisions de casting mieux informées et plus réfléchies », a déclaré Bravo dans un communiqué du 25 janvier.

Tout ce drame a commencé lorsque les publications Facebook maintenant supprimées du compte de Jennie qui ont été partagées en 2020 et décriées par le mouvement Black Lives Matter ont refait surface. Jennie s’est excusée pour les anciens messages dans une déclaration publiée sur Instagram le 19 janvier. «Je tiens à reconnaître et à m’excuser pour mes messages Facebook supprimés de 2020 qui ont refait surface aujourd’hui. À l’époque, je pensais dénoncer la violence, mais j’ai appris depuis à quel point mes paroles étaient offensantes et blessantes. C’est pourquoi j’ai désactivé ce compte il y a plus d’un an et pourquoi je continue d’essayer d’apprendre des perspectives différentes de la mienne. Je regrette ces messages et je suis sincèrement désolée pour la douleur qu’ils ont causée », a-t-elle écrit.

Après que les poteaux aient refait surface, le reste du RHOSLC jeter – bruyère gay, Whitney Rose, Jen Shah, Lisa Barlow, et Marques de Meredith – tous se sont prononcés contre les actions de Jennie via Instagram. Producteur et Regardez ce qui se passe en direct héberger Andy Cohen a qualifié les messages de Jennie de « dégoûtants et bouleversants » sur son Émission SiriusXM « Radio Andy” la veille de son licenciement officiel par Bravo.