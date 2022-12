Jennie McAlpine et Alan Halsall de Coronation Street s’affrontent dans un quiz de savon de Noël

TYRONE Dobbs a décidé d’organiser un mariage surprise à Noël pour sa future épouse Fiz Stape.

Hors écran, les stars de Coronation Street Jennie McAlpine et Alan Halsall s’affrontent dans un quiz de Noël explosif.

Jennie McApline et Alan Halsall seront mis au défi par Colson Smith[/caption]

Le couple incarne Fiz Stape et Tyrone Dobbs[/caption]

Ils passeront en revue les moments clés de leur romance à l’écran[/caption]

Les favoris du feuilleton auront un siège avec leur co-star Colson Smith alias Craig Tinker dans les pavés.

Ils participeront à une interview exclusive sur la chaîne YouTube du feuilleton intitulée Catch Up With Colson, disponible à partir de 17h aujourd’hui (lundi 19 décembre).

Les deux stars reviendront sur les deux dernières décennies, passant en revue les moments clés de leur romance à l’écran, de leur premier baiser à leurs combats dramatiques.

Mais Jennie et Alan ne parleront pas seulement des prochains projets de mariage de Noël de leurs personnages sur la boîte.

Et bien qu’ils soient éperdument amoureux l’un de l’autre sur la boîte, Colson les défiera à un quiz de Noël Brown vs Dobbs pour mettre à l’épreuve leur connaissance de leur histoire.

“C’est agréable de regarder certaines des premières scènes, c’était il y a si longtemps et vous oubliez les choses que vous avez filmées ensemble”, a déclaré Jennie.

“C’est très drôle de revenir sur certains choix de coiffure et de mode !”

Alan a ajouté: “J’étais nerveux à l’idée de faire le quiz car Jennie est une passionnée de quiz et en sait tellement sur la série.”

“Vous devrez regarder pour voir qui sortira en tête.”

Alan, 40 ans, fait partie de la formation de Corrie depuis 1998, tandis que Jennie a assumé son propre rôle dans Weatherfield en 2001 après un court passage à Emmerdale.

Bien qu’ils soient allumés et éteints depuis plusieurs années, le couple à l’écran a résisté à l’épreuve du temps et on le verra se marier dans les scènes à venir.

Comme mentionné ci-dessus, le mécanicien prévoit un mariage de Noël surprise après avoir demandé la main de Fiz en mariage une troisième fois.

Mais lorsqu’ils ne sont pas sur le plateau de MediaCity, Jennie et Alan passent leur temps avec leurs partenaires respectifs.

Alan entretient une relation amoureuse avec l’ancienne co-star Tisha Merry depuis 2019.

Pendant ce temps, Jennie a marché dans l’allée avec Chris Farr en 2017.

Catch Up With Colson est disponible à partir de 17h.

Alan et Jennie s’affronteront lors d’un quiz de Noël[/caption]

Qui va sortir par le haut?[/caption]