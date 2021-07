Jennie McAlpine de Coronation Street révèle comment elle a laissé tomber trois tailles de robe en disant aux fans « ce n’est pas sorcier »

L’actrice de CORONATION Street, Jennie McAlpine, a attribué au « bon sens » sa transformation corporelle dramatique.

Jennie, qui joue Fiz Stape dans le feuilleton ITV1, a perdu trois tailles de robe depuis son premier rôle en 2001.

Getty – Contributeur

Jennie McAlpine a dévoilé son secret de perte de poids[/caption]

vérifier les droits d’auteur

L’actrice a abandonné trois tailles de robe depuis qu’elle est devenue célèbre à Corrie[/caption]

Mais s’ouvrant sur la façon dont elle l’a fait, l’actrice de 37 ans a insisté sur le fait que ce n’était pas une « science-fusée ».

Parler à D’ACCORD!, Jennie a déclaré qu’elle faisait preuve de « bon sens » en matière de nourriture et d’exercice.

« Je ne fais pas tous les régimes et je ne m’inquiète pas de votre poids », a-t-elle déclaré.

« Si vous mangez plus de bonnes choses et faites plus d’exercice, vous perdrez du poids. »

Ça ne vaut vraiment pas la peine de s’en vouloir pour ça.

Jennie McAlpine

Jennie a poursuivi en disant que, bien qu’elle reconnaisse qu’il y a une pression dans le showbiz pour rester en forme, elle ne s’y plie pas.

« Ce n’est vraiment pas la peine de s’en vouloir pour ça », a-t-elle ajouté.

Jennie n’avait que 17 ans lorsqu’elle a rejoint le casting de Coronation Street.

Elle avait en fait eu son premier aperçu de la célébrité du savon avec un rôle dans le savon rival Emmerdale, mais s’était cimentée sur le petit écran lorsqu’elle avait décroché le rôle de Fiz dans Corrie.

Loin des caméras, Jennie a épousé le restaurateur Chris Farr en 2017.

Le couple était en couple depuis 2005 après avoir été présenté par la co-vedette de Jennie’s Corrie, Antony Cotton, qui jouait Sean Tully.





Jennie et le directeur du restaurant Chris sont maintenant les parents de leur fille Hilda et de leur fils Albert.

Le couple a également mis en commun leur passion pour la nourriture dans un café appelé Annie’s.

Au cœur du centre-ville de Manchester, il a une note de quatre sur cinq sur TripAdvisor et sert une cuisine britannique.

Caractéristiques de Rex

La star a décroché le rôle en 2001[/caption]

Caractéristiques de Rex

Jennie a perdu trois tailles de robe par « bon sens » – manger sainement et faire de l’exercice[/caption]