Jennie Garth révèle qu’elle a fait deux fausses couches consécutives après avoir épousé Dave Abrams

Jennie Garth a révélé qu’elle avait subi deux fausses couches consécutives après s’être mariée avec Dave Abrams.

L’ancien de « Beverly Hills, 90210 » et l’acteur, qui se sont mariés en juillet 2015, ont parlé franchement de leurs pertes lors de l’épisode de mardi de l’actrice. podcast, «Je me choisis avec Jennie Garth».

«Nous sommes tombées enceintes naturellement», se souvient Garth, expliquant qu’elle a découvert le bébé le même mois où elle et Abrams se sont mariés.

Jennie Garth, vue ici en 2023, a partagé avoir vécu deux fausses couches consécutives après avoir épousé Dave Abrams. Getty Images pour Ferrero Deutschland

L’ancienne de « Beverly Hills, 90210 », qui s’est mariée avec son mari en juillet 2015, a parlé de son expérience sur son podcast, « I Choose Me With Jennie Garth ». Getty Images pour Lawlor Media Group inc.

«Nous sommes allés faire une petite mini-lune de miel au Carmel à Monterey. Et environ deux semaines plus tard, vous étiez enceinte », a ajouté Abrams, 43 ans.

La star de « Ce que j’aime chez toi », 52 ans, a demandé à son mari d’expliquer l’histoire aux auditeurs, admettant qu’elle avait « bloqué » la majeure partie de la mémoire.

« Nous sommes allés voir Nancy, votre médecin, le gynécologue, et oui, nous étions prêts à y aller », a poursuivi Abrams. « Et puis ça a duré presque quatre mois. Et puis, vous savez, nous avons découvert… qu’il n’y avait pas de battement de cœur.

«Nous sommes tombées enceintes naturellement», se souvient-elle lors d’une conversation avec Abrams. Images du GC

«Nous sommes allés faire une petite mini-lune de miel au Carmel à Monterey. Et environ deux semaines plus tard, tu étais enceinte », a-t-il ajouté. Getty Images pour Les Nuits du Jack

Garth a ensuite subi une procédure de dilatation et de curetage (DNC), qui vise à « enlever les tissus de l’intérieur de votre utérus… pour nettoyer la muqueuse utérine après une fausse couche ou un avortement ». par clinique Mayo.

«Je me souviens qu’ils disaient que nous pouvions simplement attendre et laisser les choses se dérouler», se souvient-elle. « Et nous avons choisi de procéder à cette procédure parce que c’était tout simplement trop difficile pour moi de porter un bébé qui avait été interrompu. »

Le couple a partagé que cette expérience leur avait fait croire qu’ils n’étaient pas censés avoir des enfants ensemble.

Garth a déclaré qu’elle avait « bloqué » le souvenir, alors elle a demandé à son mari d’expliquer l’histoire. MBS/MÉGA

Abrams a expliqué que la grossesse s’était bien déroulée pendant quatre mois jusqu’à ce qu’aucun battement de cœur ne soit détecté. Getty Images pour le Centre des Arts Segerstrom

« Mais ensuite, cela s’est reproduit », a déclaré Abrams, alors que Garth, encore une fois, a admis qu’elle ne se souvenait pas de l’expérience.

Abrams a expliqué que la deuxième grossesse avait été plus courte et n’avait duré qu’un mois et demi.

«Je pense que le médecin de l’époque disait: ‘Eh bien, ça ne sera pas sain de toute façon.’ Alors nous avons refait le DNC », a-t-il déclaré.

Garth a ensuite subi une procédure de dilatation et de curetage. Images du GC

Peu de temps après, le couple est de nouveau tombé enceinte. jenniegarth/Instagram

Abrams a poursuivi : « Et puis, à ce moment-là, je pense que cela avait définitivement eu un impact émotionnel que nous ne savions pas comment communiquer.

« Nous avons donc en quelque sorte simplement bouclé le tout, puis d’autres choses sont arrivées », a-t-il ajouté.

Plus tard dans l’épisode, Garth a admis qu’elle avait « honte » de ne pas pouvoir porter un enfant avec l’homme qu’elle aimait.

L’actrice a cependant déclaré qu’Abrams était devenu « un merveilleux beau-père » pour ses trois filles, qu’elle partage avec son ex-mari Peter Facinelli.

La grossesse n’a cependant duré qu’un mois et demi. (Crédit trop long, voir légende)

« Et puis à ce moment-là, je pense que cela avait définitivement eu un impact émotionnel que nous ne savions pas comment communiquer », a ajouté Abrams. Getty Images pour Ferrero

La star de « Secret Santa » et Facinelli, mariés de 2001 à 2013, partagent les filles Luca Bella Facinelli, 27 ans, Lola Ray Facinelli, 21 ans, et Fiona Eve Facinelli, 18 ans.

Le mois dernier, Garth a révélé qu’elle et Abrams avaient subi une procédure de FIV et s’étaient brièvement séparés pendant 10 mois en novembre 2017 lorsque les traitements avaient échoué.

« [We] nous essayions d’avoir un bébé, et cela échouait constamment », a déclaré la mère de trois enfants à SELF. « Et c’était vraiment très dur pour nous deux individuellement et pour notre relation. »

Garth est mère de trois filles. Instagram/@jenniegarth

Elle les partage avec son ex-mari Peter Facinelli. FilmMagie

Leur séparation a conduit Abrams à demander le divorce en avril 2018, mais il a rejeté l’affaire en février 2019.

Garth a partagé qu’elle et Abrams ont pu passer du temps à se concentrer sur leur relation plutôt que sur les pressions pour concevoir.

La star de « Girl, Positive » a été ouverte sur sa santé et a récemment révélé qu’elle était ménopausée.