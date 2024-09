Jennie Garth regrette d’avoir travaillé sur le reboot de « Beverly Hills, 90210 »

Jennie Garth a exprimé ses regrets d’avoir participé à un redémarrage de Beverly Hills, 90210.

Garth, qui a participé au projet aux côtés de ses co-stars originales Shannen Doherty et Tori Spelling, a déclaré qu’elle « regretterait désormais de l’avoir signé ».

Dans une interview avec PERSONNESl’actrice de 52 ans a déclaré : « J’aurais préféré ne pas l’avoir fait. Sans vouloir les offenser. »

Le producteur était un ami d’un ami, et je me souviens qu’il est venu dans mon salon, m’a fait asseoir et m’a présenté cela comme une opportunité unique dans ma vie, a-t-elle dit, ajoutant : « Il m’a demandé de le faire et je ne savais pas comment dire non à ce moment-là. Mais les gens étaient très gentils et je leur ai souhaité bonne chance ».

Sa co-star Gabrielle Carteris a ajouté : « Je n’ai jamais voulu [do it]. J’étais tellement choquée qu’ils fassent un nouveau spectacle. Je me suis dit : est-ce que c’est comme s’ils en avaient tellement envie que tu allais essayer de le réinventer encore et encore ?

Brian Austin Green, l’autre membre du casting de la série, a également ajouté : « Sans vouloir offenser personne, c’est pour moi, nous avons fait cette série pendant 10 ans et c’est comme ok, c’est fait. »