Jennie Garth parle de ses opérations majeures à la hanche

Jennie Garth a révélé qu’elle avait subi deux opérations de la hanche.

Dans une conversation récente avec Soi, le Beverly Hills, 90210 Une ancienne élève a révélé qu’elle « était nerveuse à l’idée de parler de ses prothèses de hanche ».

« J’ai gardé le secret pendant si longtemps, mais je ne suis plus à un point où je veux cacher des choses », a-t-elle déclaré dans l’interview publiée jeudi 12 septembre.

En expliquant pourquoi elle n’avait pas révélé son expérience auparavant, elle a déclaré : « J’aurais souhaité pouvoir partager mon expérience avec d’autres personnes pendant mon parcours après la première opération, car il y a une telle stigmatisation autour du remplacement d’une articulation. Ce problème ne touche pas seulement les personnes de 80 ans. »

Comme Garth l’a partagé, elle faisait de l’équitation et de la danse auparavant et « a vécu avec des douleurs à la hanche pendant très longtemps ».

Plus tard, on lui a diagnostiqué de l’arthrose et son médecin lui a suggéré un remplacement de la hanche.

Le premier remplacement a eu lieu à l’âge de 48 ans, puis le deuxième a eu lieu plus tôt cette année, selon Garth.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’arthrose est le type d’arthrite le plus courant qui « survient lorsque le cartilage protecteur qui amortit les extrémités des os s’use avec le temps », selon la clinique Mayo.