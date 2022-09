Jennie Garth parle de l’arthrose à un âge précoce : “J’ai été choquée”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennie Garth a récemment parlé de sa surprise totale face à son diagnostic précoce d’arthrose et de la façon dont elle la gère au quotidien.

L’actrice de “Beverly Hills, 90210”, 45 ans, a parlé de sa nouvelle normalité après avoir reçu des nouvelles à 45 ans qui l’ont absolument “choquée”.

“J’ai juste l’habitude d’être fonceuse et de m’occuper des affaires tout le temps”, a déclaré l’actrice magazine people. “Et j’avais trois petites filles à élever, et j’ai toujours eu des chiens. J’ai toujours été à genoux, debout et faisant tout, dans et hors de la voiture un million de fois par jour, j’ai l’impression Et ces petites choses ont commencé à ne plus être aussi indolores qu’elles l’avaient toujours été. Et donc c’était juste cette sorte de prise de conscience rampante que quelque chose était différent.

Après avoir finalement rendu visite à son médecin, Garth a reçu un diagnostic d’arthrose – la forme d’arthrite la plus courante. La condition peut affecter n’importe quelle articulation, mais elle affecte principalement les mains, les genoux, la hanche et la colonne vertébrale – et les dommages ne sont pas réversibles.

“J’ai été un peu choqué d’entendre cette nouvelle de mon médecin après être entré et me plaindre de douleurs aux genoux et aux hanches et à différents endroits autour de mon corps et je me suis demandé ce qui se passait”, a admis Garth. “Et j’ai été choqué d’entendre le mot arthrite sortir de sa bouche. Parce que j’associe en quelque sorte l’arthrite à… Je ne suis pas assez vieux pour avoir de l’arthrite.”

En plus d’utiliser un remède topique, l’actrice lui attribue le fait de rester occupée et de manger des aliments anti-inflammatoires comme les baies et les grains entiers pour l’aider à gérer son état.

Ce n’est pas la première fois que Garth parle de quelque chose d’aussi personnel dans sa vie. En 2020, elle a réfléchi à la mort de l’ancien costar et ami Luke Perry des suites d’un accident vasculaire cérébral à seulement 52 ans.

“Je ne l’accepte toujours pas, d’une manière étrange”, a admis Garth dans un épisode du podcast “90210MG”.

