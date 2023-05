Jennie Garth et Peter Facinelli à la remise des diplômes de Daughter’s College : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BDG/Shutterstock

Ex à l’amiable ! Alors qu’il fêtait la remise des diplômes de sa fille le 23 mai, Crépuscule étoile Pierre Facinelli49 ans, a retrouvé son ex, Jennie Garth, 51 ans, à New York. La beauté blonde s’est rendue sur Instagram pour partager un carrousel de photos avec leur fille, Luca Belle, 25 ans, diplômé de la New School. Dans la quatrième diapositive du post, Jennie et Peter ont posé aux côtés de la diplômée pour célébrer son grand moment.

« Tellement heureuse pour ma @lucabellabella alors qu’elle termine un énorme chapitre de sa vie. Tant de travail acharné a porté ses fruits pour ce moment », a commencé la légende. « J’ai hâte de voir ce qui t’attend ma douce #proudmom #diplômée. » Luca a profité des commentaires pour répondre au doux message de sa mère plus tard dans la journée. « Merci maman si reconnaissante que tu sois là (et que tu sois toujours là pour moi) », a écrit la jeune femme de 25 ans. Sur la photo, Luca a secoué sa casquette de graduation noire avec une robe rouge vif. Pendant ce temps, son père a opté pour un costume bleu à carreaux et un polo assorti.

Peu de temps après que la mère de trois enfants ait partagé les photos avec son million de followers, beaucoup d’entre eux ont répondu aux commentaires pour réagir en voyant Luca grandir. Désemparés étoile Elisa Donovan, 52 ans, a été l’une des premières à commenter et elle a même noté qu’elle aussi était diplômée de l’école basée à New York. « Toutes nos félicitations! Bravo! … Je suis également allé à la New School et au Eugene Lang College. J’ai adoré mes années là-bas », a-t-elle plaisanté. Pendant ce temps, un fan n’a pas pu s’empêcher d’admirer à quel point Jennie et sa fille se ressemblent. « Troisième photo, elle te ressemble ! 90210 Kelly ! Félicitations ! », se sont-ils exclamés.

Peter et Jennie, qui se sont mariés de 2001 à 2013, partagent également deux autres enfants. Leur fille, Fiona Eve Facinelliest née en 2006, tandis que leur autre fille, Lola Rayest née en 2002. Des années après leur séparation, en avril 2018, Jennie a parlé à Hebdomadaire américain sur la coparentalité de leurs enfants ensemble. « J’ai appris que le pardon est possible et que le temps guérit les blessures, ce qui est difficile à croire quand on y est, mais tout finit par s’arranger », avait-elle déclaré à l’époque. « Je pense qu’en général, il est important que vous vous concentriez sur vous, sur ce qui vous rend heureux et sur ce qui vous rend vous-même. Tu sais? Et si vous perdez cela de vue, dans n’importe quelle relation dans laquelle vous vous trouvez, ce ne sera pas aussi réussi qu’il pourrait l’être.

Le projet Jennie Garth la star a depuis évolué et a même épousé l’acteur David Abrams41 ans, en 2015. Bien que Peter ne se soit pas (encore) remarié, il est fiancé à l’actrice Lily Anne Harrisson. Le Camp de Noël star et Peter ont accueilli leur premier enfant ensemble en septembre 2022. « Bonne fête du ‘travail’ @lilyanneharrison le 5 septembre 2022 », a-t-il légendé son fils, Jackfaire-part de naissance à l’époque. Il est maintenant un fier père de quatre enfants.

