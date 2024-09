Beverly Hills, 90210 La star Jennie Garth a admis qu’elle regrettait sa participation au redémarrage du classique des années 90 par la CW lors d’un panel qui l’a réunie avec ses co-stars Brian Austin Green, Gabrielle Carteris et Ian Ziering.

« J’aurais préféré ne pas l’avoir fait. Sans vouloir les offenser », a-t-elle déclaré, via Personnesle 14 septembre au ’90s Con Florida, organisé à Daytona Beach.

Garth a continué : « Le producteur était un ami d’un ami, et je me souviens qu’il est venu dans mon salon, m’a fait asseoir, [billed it as] « J’ai eu cette chance unique. Il m’a demandé de le faire et je ne savais pas comment dire non à ce moment-là. Mais les gens étaient très gentils et je leur ai souhaité bonne chance. »

De son côté, Carteris a déclaré qu’elle n’avait « jamais voulu » participer au reboot, qui a duré cinq saisons de 2008 à 2013. « J’étais tellement choquée qu’ils fassent une nouvelle série. Je me suis dit : est-ce que c’est comme s’ils en avaient tellement envie que tu vas essayer de la réinventer encore et encore ? » Green a également ajouté : « Sans vouloir offenser personne, pour moi, on a fait cette série pendant 10 ans et c’est comme si c’était fait. »

Créé par Darren Star, Beverly Hills, 90210 — qui a duré une décennie à partir de 1990 — a suivi un groupe d’amis alors qu’ils passaient de leurs années d’école à Beverly Hills à l’université et à l’âge adulte. Le drame pour adolescents mettait en vedette Jason Priestley, la regrettée Shannen Doherty, Luke Perry, Tori Spelling et les acteurs susmentionnés qui ont pris la parole lors du panel. Il a donné naissance à de nombreux spin-offs, dont le feuilleton très populaire Melrose Place (et par la suite de courte durée Modèles Inc.), 90210 et Fox BH90210un drame fictif d’une saison dans lequel tous les membres du casting original jouaient des versions améliorées d’eux-mêmes.

Alors que Garth, Doherty et Spelling étaient les seuls membres du casting qui faisaient partie de 90210les panélistes ont déclaré que l’annulation BH90210 C’était un moment « marquant » pour les acteurs.

« J’étais pratiquement la seule personne à dire ouvertement que je pensais que nous devrions donner au public ce qu’il veut : de la nourriture réconfortante », a déclaré Ziering.

Carteris a qualifié cette expérience de « cathartique ». Elle a ajouté : « J’ai eu l’impression de boucler la boucle, d’être ensemble en tant qu’adultes, d’avoir eu nos enfants, de pouvoir travailler ensemble. Je pense que c’était probablement l’un des moments les plus marquants de ma vie. »