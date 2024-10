Jennie de BLACKPINK revient sur son parcours solo et fait allusion à des morceaux qu’elle a eux-mêmes composés dans son nouvel album

Jennie de BLACKPINK parle de son retour en solo.

Le 15 octobre (KST), CÂBLÉ a publié une interview avec Jennie de BLACKPINK sur leur chaîne YouTube. L’entretien s’est déroulé sous forme de questions-réponses, au cours duquel Jennie a répondu à des questions basées sur des termes de recherche Google populaires à son sujet.

Lorsqu’on lui a demandé quand elle avait rejoint BLACKPINK, Jennie a répondu : «J’ai toujours été membre de BLACKPINK. Nous avons sorti notre premier single en août 2016.»

Elle a réfléchi à son séjour en Nouvelle-Zélande et a partagé : «J’ai déménagé en Nouvelle-Zélande à l’âge de 9 ans et j’y suis resté jusqu’à l’âge de 14 ans. Avant, j’avais un fort accent, mais maintenant il a complètement disparu. Cela me rend triste parce que les gens ne savent pas que j’ai vécu en Nouvelle-Zélande.» Elle a également ajouté : «J’aime la Marmite. Quand Rosé et moi étions en Nouvelle-Zélande, nous étions toujours heureux quand les gens nous donnaient de la Vegemite ou de la Marmite.»

Concernant la sortie de sa première chanson solo SOLO, elle a déclaré : «Cela fait environ 5 à 6 ans, mais allons-y avec 5. Cela semble être il y a si longtemps. En préparant Mantraj’ai regardé des vidéos et des photos de l’époque où je travaillais sur SOLO, et j’avais l’air si jeune et mignonne.»

Jennie a également parlé de la différence entre travailler en tant qu’artiste solo et en tant que membre d’un groupe : «Travailler en tant qu’artiste solo est très différent. Vous êtes seul en studio, et avec le groupe, on discuterait de tout et on avancerait si tout le monde était d’accord. Mais maintenant, je dois prendre toutes les décisions moi-même, ce qui fait la plus grande différence.»

Interrogée sur sa personnalité, Jennie s’est décrite comme « très timide » et « le plus silencieux»quand avec des amis. Elle a ajouté : «Mais la personne que vous voyez sur scène est très différente de cela. J’espère que nous pourrons mieux nous connaître.»

Sa chanson BLACKPINK préférée actuelle est Lovesick Girls, qu’elle a expliquée : «Cela change tout le temps, mais pour le moment, c’est Lovesick Girls car il met en valeur le côté mignon et girly de BLACKPINK, et il a une ambiance unique que nous montrons rarement sur scène.» Elle a également laissé entendre que son futur album comprendrait des morceaux auto-composés.

Jennie a fait son retour en solo le 11 octobre KST avec la sortie de son single Mantra.

