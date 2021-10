Jenni ‘JWOWW’ Farley de Jersey Shore semble méconnaissable sur une photo de retour avec une robe club turquoise

Jenni ‘JWOWW’ Farley de JERSEYShore avait l’air méconnaissable sur une photo de retour alors qu’elle portait auparavant une robe club turquoise.

JWoww, 35 ans, a posté le cliché rétro sur elle Instagram.

Instagram

Jenni s’est souvenue d’être restée éveillée après deux heures du matin[/caption]

Getty

Jenni Farley a subi une augmentation mammaire à l’âge de 18 ans[/caption]

En un clin d’œil, Jenni avait lissé ses cheveux noirs et avait un tour de cou autour du cou assorti à sa robe club turquoise.

La robe était suffisamment serrée pour laisser entrevoir son décolleté.

Un homme était appuyé contre elle sur la photo.

Jenni se tenait avec une main sur le côté de sa hanche et avait son autre main sur la poitrine de la personne.

Il semblait tenir un téléphone à clapet dans sa main.

Les Jersey Shore la star s’est souvenue quand elle « restait debout » après deux heures du matin.





LES ENFANTS

Récemment, Jenni a partagé un cliché de sa petite fille sur elle Instagram.

En un clin d’œil, Meilani, sept ans, a lâché ses cheveux et portait un pull bleu à rayures blanches.

À ses côtés, Giovanna, la fille de Nicole « Snooki » Polizzi, a attaché ses longs cheveux en queue de cheval, tout comme sa mère le fait sur le Côte du New Jersey : vacances en famille.

La fillette de 6 ans portait une chemise avec une licorne sur le devant.

Les deux petits ont posé les mains sur les hanches et se sont promenés pieds nus.

Les MTV star a écrit: « Snooki et JWoww. »

Snooki est également la mère de Lorenzo, neuf ans, et d’Angelo, deux ans, avec son mari Jionni LaValle.

JWoww est fiancé à son fiancé Zack Clayton Carpinello et partage Meilani et Greyson Valor, cinq ans, avec son ex Roger Mathews.

LES COMMENTAIRES

Le casting de MTV, ainsi que les fans, ont sauté sur la section des commentaires pour féliciter les jumeaux du duo.

Mike « The Situation » Sorrentino a écrit: « Omg Stahp », tandis que sa femme, Lauren, a ajouté: « Je ne peux pas à ce mini-moi mignon! »

Un fan a ajouté : « C’est tellement fou comme ils ont tous des petits jumeaux ! Hahaa »

Une autre personne a écrit : « C’est fou ! comme l’a dit l’un d’eux, « Ce sont exactement les petites versions omg. »

« Vous êtes tous jumeaux ! » un spectateur ajouté.

NE REVIENS JAMAIS

En mars, Jenni est apparue dans un vidéo de retour des 10 dernières saisons de la série pendant que les acteurs tournaient leur quatrième saison de Jersey Shore Family Vacation.

Elle avait l’air très différente de celle du début de la série il y a plus de dix ans.

Plus remarquable, ses lèvres semblaient beaucoup plus grosses qu’elles ne l’étaient lors de la première de la série en 2009.

JWoww a révélé à Personnes en décembre : « Je n’aime pas toucher mon visage uniquement parce que j’ai toujours peur que tu ne puisses jamais revenir en arrière. Tous ces travaux de nez et d’implants de joues et des trucs comme ça, les gens les obtiennent et ne peuvent jamais revenir à ce qu’ils étaient. J’aime mon nez.

À propos du Botox, elle a ajouté : « Je commence à vieillir – je vais bientôt avoir 30 ans. Je n’aime pas les rides. Mais je n’irais pas trop loin et j’aurais ce visage figé quand tu essaies de pleurer et que tu as l’air de sourire.

La personnalité de la télévision a eu sa première augmentation mammaire à 18 ans.

Instagram

Jenni Farley photographiée avec Meilani et Greyson Valor[/caption]

Instagram/@JWoww

Jenni Farley est fiancée à Zack Clayron Carpinello[/caption]

Getty

Jenni Farley a été photographiée avec le reste du casting de Jersey Shore[/caption]





Nous payons pour vos histoires ! Avez-vous une histoire pour l’équipe US Sun ? Écrivez-nous à exclusif@the-sun.com ou appeler 212 416 4552. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS