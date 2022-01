Jenni ‘JWoww’ Farley de Jersey Shore partage une vidéo rare du fiancé Zack Carpinello suspendu avec sa fille Meilani, 7 ans

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @TheSunUS

Jenni et sa fille portaient des chemises assorties

Une troisième personne a écrit : « La reine de beauté et sa princesse »

Un autre fan a dit: « Awww toi et ton mini-moi. »

Les fans de Jersey Shore ont adoré voir l’adorable cliché et ont souligné à quel point les deux ressemblaient beaucoup à des « jumeaux ».

Elle portait un T-shirt bleu-gris sur lequel on pouvait lire : « Baby Girl ».

Ils se sont regardés et ont partagé de doux sourires.

Alors que le duo s’embrassait, la maman de MTV posait sa main gauche sur le manteau de son fiancé et montrait sa bague de fiançailles.

Elle a partagé de douces photos des deux portant un toast à leurs fiançailles avec du champagne et des lèvres verrouillées.

Les fiancés avaient pris la vue du haut de l’Empire State Building à New York.

En plus de Meilani, Jenni est également la mère de son fils, Greyson, cinq ans.

Dans la section des commentaires, Zack a répondu: « Je suis le meilleur athlète que TikTok ait jamais vu. Nous devons en faire plus. »

La deuxième fois, Zack et Meilani ont pu relever le défi sans accroc.

Meilani a mélangé ses pieds et a réussi à se lever sans déverrouiller ses bras.

Le lutteur professionnel était allongé sur le sol à côté d’elle et avait les bras attachés derrière le dos.

Dans la vidéo Instagram, Meilani était allongée face contre terre et avait les bras verrouillés derrière le dos.

Zack Clayton et Meilani ont joué ensemble un défi TikTok

Jenni, 35 ans, a filmé son fiancé et sa fille tentant de relever un défi TikTok.

Jenni ‘JWoww’ Farley de JERSEY Shore a partagé une vidéo rare et douce de son fiancé Zack Clayton Carpinello avec sa jeune fille Meilani, sept ans.

