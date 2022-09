Jenni Hermoso soutient ses coéquipières espagnoles dans un différend avec l’entraîneur-chef

La meilleure buteuse espagnole de tous les temps, Jenni Hermoso, a déclaré que la situation hostile actuelle de l’équipe nationale était “l’une des pires périodes de l’histoire du football féminin espagnol”.

La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé la semaine dernière que 15 joueuses de l’équipe nationale féminine avaient menacé de démissionner, invoquant leur état de santé et leur état émotionnel. Les joueurs ont nié vouloir que l’entraîneur-chef Jorge Vilda soit renvoyé, mais ont déclaré qu’ils préféraient ne pas être sélectionnés tant qu’ils ne s’étaient pas engagés dans un “projet professionnel”.

Hermoso, qui joue pour le club mexicain Pachuca, ne faisait pas partie du groupe qui a signé une lettre exigeant que la situation soit améliorée, mais leur a maintenant exprimé son soutien.

“La réalité est que je n’ai pas dormi depuis des jours, en pensant à des solutions et en cherchant des explications au vide si grand que je ressens en moi”, Hermoso a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter. “Et c’est cela, après tout ce pour quoi nous avons travaillé, cela me brise le cœur de reconnaître que nous vivons les pires moments de l’histoire du football féminin en Espagne.

“Je veux exprimer publiquement mon soutien à tous mes collègues qui ont décidé il y a quelques jours de communiquer leur position.

“Non seulement je comprends vos raisons, mais j’ai également ressenti bon nombre des sentiments et des préoccupations que vous avez communiqués.”

Des sources ont déclaré à ESPN que les joueurs espagnols étaient mécontents que la RFEF ait rendu public un problème – qu’ils pensaient être traité en privé – en publiant cette déclaration jeudi soir. Les joueurs sont mécontents de la gestion des blessures, de l’ambiance dans les vestiaires, de la sélection de l’équipe de Vilda et de ses séances d’entraînement – des sources ajoutant que les joueurs pensent que leur relation avec l’entraîneur-chef est rompue.

“Il est important de comprendre que la situation que nous vivons ne survient pas du jour au lendemain”, a déclaré Hermoso. “Il est évident que c’est la conséquence d’un ensemble d’événements, de comportements, de décisions, de tentatives infructueuses et d’épuisement à essayer de faire entendre la voix du joueur.”

La directrice du football féminin de la RFEF, Ana Alvarez, a déclaré que Vilda, qui est en charge depuis 2015 et est sous contrat jusqu’en 2024, bénéficie du soutien total de la fédération, ajoutant que la fédération ne céderait à la pression d’aucun joueur concernant les questions sportives. Elle a déclaré que la RFEF était prête à faire appel à “des joueurs plus jeunes et moins expérimentés”, car “l’équipe nationale est au-dessus de tout”.

Vilda devrait annoncer l’équipe vendredi pour les prochains matches amicaux contre la Suède le 7 octobre et les États-Unis quatre jours plus tard.

Hermoso, qui a représenté l’Espagne au niveau des jeunes et est membre de l’équipe senior depuis 2012, a déclaré qu’elle accepterait la convocation mais espère qu’une solution pourra être trouvée.

“J’ai la chance d’avoir porté le [Spain] maillot depuis 15 ans, et j’ai essayé de profiter au maximum de chaque étape que j’ai vécue”, a déclaré Hermoso. “À cette époque, j’ai toujours mis le groupe en premier et cette fois, ce ne sera pas différent parce que pour moi, défendre mon pays est, et sera toujours, une source de grande fierté et de motivation.

“Tous les joueurs qui ont décidé de faire entendre leur voix sont attachés à l’équipe nationale et souhaitent faire partie du processus de préparation de la Coupe du monde de l’année prochaine.

“Pour cette raison et de ma position de joueuse pleinement engagée dans le football, dans le football féminin espagnol et dans l’équipe nationale, je veux trouver des solutions pour que nous puissions mettre notre sport là où il mérite d’être. J’espère sincèrement que nous allons reverrai bientôt une équipe nationale unie, engagée et enthousiaste. J’élèverai la voix et j’écouterai tous ceux qui veulent régler cette situation.”