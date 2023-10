L’Espagnole Jenni Hermoso a marqué un impressionnant but vainqueur à la 89e minute contre l’Italie à son retour en équipe nationale.

Hermoso a joué ses premières minutes pour la Roja depuis qu’elle s’est retrouvée au cœur d’une tempête lorsque l’ancien président de la fédération Luis Rubiales l’a embrassée sur les lèvres lors de la remise du trophée de la Coupe du monde.

Elle a déclaré que le baiser n’était pas consensuel et Rubiales a finalement démissionné suite au tollé mondial. Il a ensuite reçu une ordonnance d’interdiction, un juge lui interdisant de s’approcher à moins de 200 mètres d’Hermoso.

L’attaquante a raté les matchs contre la Suède et la Suisse à la suite de l’incident, mais est revenue de manière triomphale lorsqu’elle a marqué au rebond en tant que remplaçante en seconde période.

“Quelle meilleure joie que de revenir ici et de se sentir à nouveau bien, de marquer le but qui donne la victoire. Maintenant, je ne peux que sourire”, a déclaré l’attaquant à la chaîne espagnole RTVE.

La nouvelle sélectionneuse de l’Espagne, Montse Tomé, qui dit avoir exclu Hermoso de l’équipe en septembre pour la protéger, a commenté après le match : “Je voudrais dire à quel point je suis heureuse de ce but, compte tenu du temps qu’elle a passé sur le terrain. pitch. Nous l’avons vue sourire et je pense que tout le monde sourit.

Hermoso a déjà partagé la détresse que lui avait causée le baiser de Rubiales, affirmant qu’elle ne se sentait pas respectée et que sa réputation avait été ternie.

Elle a ajouté après le match : “Je peux vous dire [I thought about] beaucoup de choses, mais la vie fait parfois des petits cadeaux, et aujourd’hui j’ai pensé à beaucoup de personnes derrière [me] cette fois.

“Je suis heureux car grâce à eux, j’ai retrouvé le plaisir du football aujourd’hui.”

Ce but, le 52e d’Hermoso en 102 matches internationaux, a permis à l’Espagne de prolonger sa série de victoires à sept. Malgré la controverse autour de l’ancien manager Jorge Vilda et de la qualité de l’entraînement et de la préparation, la « génération dorée » de La Roja est actuellement classée deuxième au monde par la FIFA.

Ils sont en tête du groupe quatre de la Ligue des Nations A avec le maximum de points après trois matches et affronteront à nouveau la Suisse mardi soir. La dernière rencontre entre les deux pays s’est terminée sur un score de 5-0 en faveur des Espagnols.

L’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 à Sydney gagner la Coupe du monde féminine pour la première fois de leur histoire.

La FIFA suspend Luis Rubiales pour son baiser non sollicité sur Jennifer Hermoso, avec L’Espagne menace de se retirer de l’UEFA. Après avoir monté la pression, Rubiales a ensuite démissionné dans une interview avec Piers Morgan.

