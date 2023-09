Jenni Hermoso dénonce la décision de ne pas l’appeler pour l’Espagne et dénonce une « stratégie de division et de manipulation » | Nouvelles du monde

La fédération espagnole de football tente de diviser et de manipuler ses joueuses tout en les intimidant et en les menaçant de « répercussions juridiques et de sanctions économiques », a affirmé Jenni Hermoso.

Le milieu offensif, qui a été victime d’un baiser non désiré de l’ancien président de la fédération Luis Rubiales après que l’équipe a remporté la Coupe du Monde, s’est également demandé pourquoi elle n’avait pas été convoquée pour les prochains matches de la Ligue des Nations contre la Suède et la Suisse.

« Il a été annoncé qu’ils ne m’appelaient pas pour me protéger », a-t-elle écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Me protéger de quoi ? Et de qui ? »

En outre, Hermoso, 33 ans, a accusé la Fédération royale espagnole de football (RFEF) d’avoir menacé les joueurs de « répercussions juridiques et de sanctions économiques », tout en affirmant qu’elle favorisait un environnement sûr.

Cela montre que « rien n’a changé », a-t-elle ajouté, dénonçant une « stratégie de division et de manipulation visant à nous intimider et à nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques ».

Image:

Hermoso lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine à Sydney





L’équipe a réclamé des réformes de grande envergure et un nouveau leadership après Rubiales. a refusé de démissionner avant finalement en quittant le 10 septembre.

Vendredi dernier, 21 des 23 joueurs espagnols impliqués dans la Coupe du Monde – dont Hermoso – ont déclaré que sa démission n’était pas suffisante et qu’ils refuseraient de jouer pour l’équipe nationale.

Ils réclament des changements au sein de la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Dans un communiqué, Hermoso a déclaré : « Soyons clairs : une déclaration a été faite aujourd’hui selon laquelle l’environnement au sein de la fédération serait sûr pour que mes collègues puissent y revenir, mais lors de la même conférence de presse, il a été annoncé qu’ils ne m’appelleraient pas en tant que membre. veut dire me protéger.

« Me protéger de quoi ? Et de qui ? »

Elle et ses camarades recherchent depuis « des semaines, voire des mois » une « protection contre la REF qui n’est jamais venue », a-t-elle ajouté.

« Les personnes qui nous demandent maintenant de leur faire confiance sont les mêmes qui ont divulgué aujourd’hui la liste des joueurs qui ont demandé à NE PAS être convoqués.

« Les joueurs sont convaincus qu’il s’agit là d’une nouvelle stratégie de division et de manipulation visant à nous intimider et à nous menacer de répercussions juridiques et de sanctions économiques.

« C’est une preuve encore plus irréfutable que, même aujourd’hui, rien n’a changé. »

La RFEF n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaires.

Cependant, il s’est dit plus tôt lundi convaincu de la nécessité de « changements structurels » et devait clarifier qui était responsable du comportement mis en lumière par les acteurs.

Les vainqueurs de la Coupe du monde ne se sentent pas entendus Rob Harris Correspondant sportif @RobHarris Cela ne ressemble pas au « climat de confiance mutuelle » que la fédération espagnole s’était engagée à créer avec ses joueurs en début de journée. Ils étaient toujours convoqués – contre leur gré – pour jouer pour l’équipe nationale lorsque l’annonce tardive de l’équipe est arrivée. Refuser de jouer contre la Suède vendredi pourrait entraîner une amende de 30 000 € ou une interdiction en vertu de la loi espagnole sur le sport. . Les inquiétudes des vainqueurs de la Coupe du monde sont-elles vraiment prises au sérieux ? Des inquiétudes qui étaient apparentes bien avant l’emprise et le baiser de Luis Rubiales auxquels Jenni Hermoso dit ne pas avoir consenti sur le podium de la finale de la Coupe du monde. Des inquiétudes qui ont vu une douzaine de joueurs qui ont quitté leurs fonctions internationales il y a un an refuser de participer au tournoi. Rubiales a finalement démissionné. L’entraîneur de l’équipe nationale Jorge Vilda a été licencié. Mais son ancienne adjointe, Montse Tome, assure désormais l’intérim. Le nettoyage souhaité par les joueurs n’a pas encore eu lieu. C’est pourquoi ils ont clairement indiqué vendredi qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en jouant pour leur pays sans des changements radicaux. Il s’agit de la dernière déclaration de retrait de leurs services au profit d’un pays qui les a laissé tomber. Et pourtant, les joueurs qui devraient célébrer un sommet en carrière ne se sentent pas écoutés.

Montse Tome, le nouvel entraîneur-chef, a déclaré qu’elle avait parlé à Hermoso, 33 ans, et avait décidé de ne pas l’inclure afin de « la protéger ».

Lundi, Tome a déclaré qu’elle avait parlé à tous les joueurs vainqueurs de la Coupe du monde qu’elle avait choisis et qu’elle s’attendait à ce qu’ils se présentent au camp d’entraînement mardi.

Elle a déclaré qu’aucun joueur n’avait demandé à ne pas être rappelé.