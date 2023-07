JENNI Falconer a étonné ses followers après avoir posé dans une robe moulante.

La coureuse dévouée a pris une image miroir complète au travail alors qu’elle montrait ses jambes toniques.

Instagram

Jenni a impressionné les fans après avoir publié une photo dans une mini-robe courte à fleurs[/caption] Instagram

Jenni a montré sa silhouette époustouflante dans une combinaison en jean[/caption]

Alors qu’elle était sur le plateau de la station de radio Smooth FM, la journaliste de voyage a pris une image miroir complète d’elle-même.

Elle portait une mini-robe à fleurs blanche « superbe » avec des talons aiguilles blancs qui complimentaient ses jambes sportives et sa silhouette « chaude ».

La présentatrice de radio brillait contre son bob blond brillant alors qu’elle souriait.

L’été est enfin arrivé et Jenni est prête pour le coup d’envoi de la saison.

Elle a légendé la publication Instagram : « Enfin, ça ressemble à l’été… #inworkloomirrorselfie #falconerfashion »

Ses deux cent quatre-vingt-quatre mille abonnés ont inondé sa section de commentaires alors que l’un d’eux disait: «Malheureusement pas où je suis, Jenni. Belle photo, magnifique robe.”

Une deuxième personne a écrit : « Certainement PAS un visage pour la radio. Ayant l’air fabuleuse. »

Un autre a suivi: « Bien qu’il fasse assez chaud ici dans le Leicestershire pour cette robe, je doute que vous preniez le risque de la porter car il y a un peu de vent. »

Un quatrième fan s’est exclamé: « Wow. Tu es fantastique, Jenni. Rouler sur n sur. L’été ne s’arrête jamais.

Un cinquième a écrit: « OUCH, quelqu’un est en feu. »

Tout au long de sa carrière couronnée de succès, Jenni a fait des reportages sur I’m a Celebrity Get Me Out Of Here !, les tirages de la loterie nationale en 2006.

La même année, le présentateur d’origine écossaise remporte le concours de saut d’obstacles Sport Relief Seuls les imbéciles sur les chevaux.

Elle a ensuite hébergé Cirque de célébrité en 2007 et trois séries de Fantasy Homes By the Sea, puis est devenu l’hôte de l’émission de quiz de jour de Channel 5 Wordplay.

Jenni est également apparue en tant que journaliste de voyage pour This Morning et a présenté l’émission à plusieurs reprises.

La mère d’un enfant a également participé à la première série de l’émission de plongée Splash ! d’ITV.

Au sommet de sa carrière, Jenni a présenté quelques épisodes de l’émission lorraine et a présenté l’actualité du voyage sur This Morning.

Jenni a eu sa juste part de présentations à la radio en animant plusieurs émissions pour Heart FM, la station sœur de Smooth FM, qu’elle a ensuite rejointe en janvier 2020 et qu’elle présente toujours.

La fanatique de la santé dirige également sa propre entreprise Kollohealth qui fournit du collagène et d’autres vitamines essentielles.

Instagram

Elle a souri dans un selfie sur Instagram`[/caption] Éclaboussure

Au fil des ans, Jenni a été une animatrice de radio et de télévision à succès[/caption]