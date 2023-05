Jenni Byrne accuse les libéraux de laisser tomber la balle sur l’ingérence étrangère

OTTAWA –

L’ancien chef de cabinet adjoint du premier ministre conservateur Stephen Harper a déclaré jeudi aux députés que le gouvernement libéral n’en faisait pas assez pour lutter contre l’ingérence étrangère, faisant écho à des témoignages similaires d’experts en sécurité nationale.

Jenni Byrne, qui a également dirigé les campagnes des conservateurs lors des élections fédérales de 2011 et 2015, a témoigné jeudi devant un comité de la Chambre des communes qui étudie l’ingérence étrangère.

Elle a déclaré que le gouvernement était trop indulgent avec la Chine et fermait les yeux sur l’ingérence présumée du pays dans la démocratie canadienne – même si elle a nié avoir été informée d’allégations d’ingérence étrangère dont les agences de sécurité disent avoir eu connaissance pendant son mandat. .

Byrne a souligné que le gouvernement libéral avait mis deux ans pour expulser un diplomate chinois qui aurait été impliqué dans un complot de 2021 visant à intimider le député conservateur Michael Chong et sa famille à Hong Kong.

« Cela jette un froid, et cela devrait refroidir tous les députés, quelle que soit leur allégeance politique », a-t-elle déclaré jeudi devant le comité.

« Si un gouvernement permet que cela se produise, cela fait de chacun de vous une cible d’ingérence étrangère sur la base de votre droit de voter et de parler à la Chambre des communes et de présenter des motions. »

L’allégation selon laquelle Chong était ciblé par la Chine a été portée à l’attention du Service canadien du renseignement de sécurité peu de temps après qu’il ait voté en faveur d’une motion condamnant le bilan du gouvernement chinois en matière de droits de la personne.

Mais Chong, ainsi que le premier ministre Justin Trudeau et d’autres acteurs politiques, ont déclaré qu’il n’avait pas été informé des menaces à l’époque et qu’il en avait plutôt entendu parler dans les récents reportages des médias.

Trudeau a déclaré qu’il était inacceptable que les responsables de la sécurité n’aient pas soulevé la question au niveau politique, et il ordonnait aux agences de sécurité d’informer immédiatement les parlementaires de ces menaces même si elles ne sont pas jugées crédibles.

Le Canada a annoncé cette semaine qu’il expulsait le diplomate qui aurait été impliqué, et Pékin a réagi en déplaçant un diplomate canadien en poste en Chine.

Alors que Trudeau et ses ministres continuent de faire face à des questions sur les accusations d’ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019 et 2021, des témoins qui étudient la sécurité nationale ont déclaré jeudi que le gouvernement devrait faire plus en réponse, comme créer un registre des agents étrangers et tenir une enquête publique indépendante.

Lors de l’audience du comité, la députée libérale Ruby Sahota a déclaré qu' »un registre des agents étrangers va être mis en place dans les mois à venir » à la suite de consultations qui viennent de se terminer.

Le gouvernement n’a pas exclu une enquête publique.

Michel Juneau-Katsuya, un ancien officier du renseignement de l’agence d’espionnage du Canada, a déclaré que les conservateurs et les libéraux se sont retrouvés victimes de tentatives d’ingérence étrangère.

Il a dit que le gouvernement actuel devrait expulser davantage de diplomates chinois et que le pays a une trop grande présence au Canada.

Au 16 mars, il y avait 178 diplomates enregistrés accrédités auprès de l’ambassade et des consulats de Pékin au Canada, et cinq autres accrédités auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal, a déclaré Affaires mondiales Canada la semaine dernière en réponse à une question soulevée à la Chambre.

« Il n’y a aucune raison d’avoir autant de diplomates avec quelqu’un qui ne veut pas faire affaire avec nous », a déclaré Juneau-Katsuya au comité.

Il a déclaré que le SCRS savait depuis le milieu des années 1990 que les gouvernements conservateurs et libéraux avaient été compromis par la Chine. Bien qu’il n’ait pas fourni de preuves spécifiques, il a déclaré qu’il savait que l’agence avait averti les cabinets de ces problèmes dans le passé.

Dans un rapport public couvrant les périodes de 2011 à 2013, le SCRS a déclaré que l’ingérence étrangère était une menace croissante au Canada.

Mais Byrne a déclaré qu’elle n’avait pas été informée de l’ingérence électorale de mauvais acteurs lors des campagnes nationales de 2011 et 2015 qu’elle a menées, ou pendant qu’elle servait au bureau du Premier ministre.

Elle a dit qu’une telle ingérence « ne m’est jamais venue à l’esprit parce que je n’ai jamais pensé qu’il y avait des acteurs étrangers participant au processus électoral ».

Le député néo-démocrate Matthew Green a déclaré qu’il était « très suspect » que quelqu’un avec le type d’habilitation de sécurité que Byrne avait « n’envisagerait jamais une ingérence étrangère ».

« Soit vous saviez et n’avez rien fait, soit vous ne saviez pas et vous êtes incompétent », a déclaré Green, empruntant des lignes au député conservateur Michael Cooper, qui a utilisé la même formulation en interrogeant des représentants du gouvernement lors de l’étude du comité.

Trudeau a insisté sur le fait que la meilleure façon d’aller au fond des diverses allégations est de mener une enquête menée par l’ancien gouverneur général David Johnston, qui a été nommé rapporteur spécial.

Il est chargé d’examiner ce que Trudeau, son personnel et les membres de son cabinet savaient de la tentative d’ingérence et ce qu’ils ont fait à ce sujet.

Johnston aura accès à des documents classifiés et devrait émettre des recommandations sur la nécessité ou non d’une enquête publique d’ici le 23 mai, mais il a jusqu’à la fin octobre pour terminer son examen.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 mai 2023.